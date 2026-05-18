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De izquierda a derecha: Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.
De izquierda a derecha: Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.
Por Agencia EFE

El ministerio de Exteriores de Italia confirmó este lunes que se han localizado ya los cuerpos de los cuatro turistas italianos que murieron, junto a otro más cuyo cadáver se rescató este pasado fin de semana, durante una inmersión en una cueva submarina en Maldivas.

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