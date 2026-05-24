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Las imágenes del interior de la cueva de Maldivas donde fueron hallados muertos los cuatro buceadores italianos. (Sami Paakkarinen/Dan Europe).
Las imágenes del interior de la cueva de Maldivas donde fueron hallados muertos los cuatro buceadores italianos. (Sami Paakkarinen/Dan Europe).
Por BBC News Mundo

Un miembro del equipo de buceo que recuperó los cuerpos de los buceadores italianos en Maldivas declaró que el equipo que llevaban los fallecidos “no era el óptimo”.

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