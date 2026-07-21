00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Excombatientes de la guerra de las Malvinas marcharon en Buenos Aires la tarde del martes (EFE)
Excombatientes de la guerra de las Malvinas marcharon en Buenos Aires la tarde del martes (EFE)
Por Pablo Quirno

Hace apenas unas semanas, la cuestión de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24) y los estados parte y asociados del Mercosur reiteraron el llamado a que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para resolver la disputa de soberanía de forma pacífica.