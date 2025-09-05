Marco Rubio da más pasos en la ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y los cárteles

La escalada de Estados Unidos contra los cárteles de la droga y el narcotráfico en las últimas semanas tiene un rostro visible: Marco Rubio, el primer secretario de Estado de origen hispano en la historia del país. La ofensiva emprendida por él y la Administración Trump tiene la vista fija en Venezuela, y puntualmente en Nicolás Maduro, a quien consideran el jefe del Cártel de los Soles. Pero no se detiene en el país llanero.

En los últimos días, Rubio ha estado en México y Ecuador, donde se reunió con los jefes de Estado de ambos países para abordar la lucha contra el crimen organizado.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En el país azteca, Rubio se deshizo en elogios hacia la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. “No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la pelea contra la criminalidad que el Gobierno de México, se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, señaló durante una conferencia de prensa. Puso como ejemplo de esta colaboración a los 55 delincuentes de alto nivel requeridos por Washington que fueron entregados por México hace unos días.

El Gobierno Mexicano destacó la consolidación del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, una estrategia bilateral enfocada a reforzar la coordinación en asuntos como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular.

La siguiente parada de Rubio fue en Quito, donde lo recibió el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. El jefe de la diplomacia estadounidense anunció allí una ayuda de casi 20 millones de dólares al vecino del norte para enfrentar la violencia de numerosas bandas de narcotraficantes y designó a dos de ellas, Los Choneros y Los Lobos, como organizaciones terroristas por sus vínculos con los cárteles mexicanos.

En la capital ecuatoriana, además, elevó el tono contra el dictador venezolano y lo llamó “fugitivo de la justicia estadounidense”, dos días después de que fuerzas del país norteamericano bombardearan y destruyeran una lancha en el Caribe que había salido de Venezuela y que presuntamente llevaba droga. Esta arremetida revela el momento importante que hoy atraviesa Marco Rubio.