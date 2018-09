Marduk, la banda sueca de black metal que causa polémica y rechazo en América Latina por sus letras "satánicas"

Tras proponerse crear "el acto de metal más brutal y blasfemo", el guitarrista sueco Morgan Steinmeyer formó la banda Marduk en 1990.

Ese es el origen, según su página web, de este grupo de black metal que las últimas semanas está causando polémica en varios países de América Latina.

El anuncio de que estará de gira en la región desde fines de septiembre hasta mediados de octubre ha desatado airadas reacciones de ciudadanos y políticos.

El motivo principal son los nombres de sus canciones y sus letras, supuestamente anticristianas, o "diabólicas" y "satánicas", como las califican algunos.



¿Qué dicen sus versos y de verdad son tan oscuros?

► "Asquerosa, satánica, corrupta"



Marduk iba a tocar en Pasto y en Bogotá, Colombia, el 3 y 5 de octubre. El anuncio de su llegada generó reacciones inflamadas, como la del concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez.

"Como concejal de la familia, como concejal de los cristianos, como hombre creyente, rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia (...) a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda de rock sueca", afirmó durante una sesión municipal en septiembre, según la revista Semana.



Ramírez incluso creó el hashtag #MardukFueraDeColombia y le pidió al presidente de Colombia, Iván Duque, que impida la entrada de Marduk al país.

El establecimiento del evento de la banda Marduk fue sellado temporalmente por 10 días.



No tenía: pago de derechos de autor, concepto de la Sub Red Norte de Salud, concepto de Bomberos. pic.twitter.com/d2JxLT0lnb — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) 28 de septiembre de 2018

El jueves, la Secretaría del Gobierno de Bogotá cerró por 10 días el "Ace of Spades", el club donde Marduk iba a tocar.



El local no cumplía con el pago de derechos de autor y del servicio de bomberos, según Miguel Uribe Turbay, secretario de gobierno de la capital colombiana.



El concierto en Pasto, en el oeste de Colombia, previsto para el 3 de octubre, por ahora sigue en pie.

► "Siervos de Satán"



En Guatemala, el rechazo a Marduk provino de la ciudadanía, pero también de algunos congresistas.



En el portal Change.org empezó a circular la petición "No queremos a Marduk en Guatemala", que hasta el viernes había reunido más de 65.000 firmas.



"(...) en sus canciones maldicen y profanan a Dios y a la biblia. Es escalofriante ver las imágenes de sus videos y aún peor la traducción de sus canciones (...) Por favor envía este mensaje a todos los hermanos en la fe, para orar e impedir que a través de estos siervos de Satán nuestra juventud quede atrapada en sus engaños y maldiciones", dice la petición publicada en internet.

Las letras de Marduk desatan la ira de los cristianos. (Foto: Getty Images)

Además de esta iniciativa, el diputado Aníbal Rojas envió una carta al ministerio guatemalteco de Cultura en la que proclama su repudio a la banda.



"La letra de sus canciones es destructiva y atenta contra los valores morales, ya que predican las ideas de muerte que predicaba el Tercer Reich (de quien se dice profesaba el paganismo y el misticismo) durante el periodo nacional socialista alemán", dice la misiva del legislador, según la agencia de noticias EFE.

El miércoles, el Congreso aprobó un decreto para que el Instituto Guatemalteco de Migración impida que el grupo entre al país, donde se presentará el 11 de octubre.



Pero el Instituto aún no dice si acatará la medida o no.

► Más protestas



Desde su inicio, Marduk ha hecho honor a los adjetivos que le dedican sus críticos, como cuando debutó con la maqueta "Fuck Me Jesus" (Fóllame Jesús), en 1991.



La banda, que toma su nombre de un dios de Mesopotamia, canta versos como los de "Jesus Christ Sodomized", incluida en el álbum "La gran danza macabra".



El tema dice "Jesús, hipócrita, serás el primero en freírse / Jesús, desprecio y derrota, cállate y muere / Jesús, sodomizado".

Marduk era un dios de Mesopotamia y se le consideraba patrono de Babilonia. (Foto: Getty Images)

Algunas de las canciones de Marduk también hacen referencia al Tercer Reich (régimen nazi de Alemania) y la Segunda Guerra Mundial, por lo que también se ha ganado el rechazo de grupos antifascistas.



La banda tiene programado un concierto en Chile este mismo viernes.



En este país, una usuaria identificada como "Luz" lanzó una campaña en change.org, con casi el mismo texto de la petición de Guatemala.

Esta misma demanda ha circulado en Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y México, países donde la banda también tiene conciertos programados desde fines de septiembre hasta mediados de octubre.



Dip. Arnoldo Marín: Este grupo (Marduk) no trae nada bien al pueblo salvadoreño, como Partido Demócrata Cristiano apoyamos esta moción, para que no se venga a distorsionar la mente a nuestros jóvenes. — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 27 de septiembre de 2018

En El Salvador, la Asamblea aprobó un "recomendable" para que el ministerio de Gobierno no autorice el evento de Marduk.



Esta entidad dijo en Twitter que no ha dado ningún permiso para el concierto.



La banda ya se presentó en Brasil, Bolivia y Argentina en septiembre.



Hasta el viernes, Marduk no se había pronunciado sobre el rechazo que generan sus conciertos.



BBC Mundo intentó comunicarse con representantes de la banda, pero no recibimos respuesta.