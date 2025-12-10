María Corina Machado: la lucha por Venezuela que ganó el Nobel

Los venezolanos que salieron a las calles en varias ciudades del mundo hace unos días le agradecieron a María Corina Machado su valentía y perseverancia, pero, sobre todo, el haber convertido su voz en una lucha universal. No se trata solo del Nobel de la Paz que la lideresa de la oposición recibirá mañana en Oslo, sino de haber logrado mantener viva la esperanza de quienes anhelan ver la caída de un régimen que ha gobernado por más de 25 años con tiranía y represión.

Machado, caraqueña de 58 años, insiste en la promesa de que el cambio está cerca. Lo reafirmó cuando recibió el Nobel el 10 de octubre y calificó el galardón como un reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos por la libertad. “Estamos en el umbral de la victoria”, “¡Venezuela será libre!”, “Seguiremos hasta el final”, afirmó al dirigirse desde la clandestinidad a quienes padecen a diario la crisis, a los presos políticos y a los más de 7 millones de venezolanos que dejaron su país desde el 2014.

Si bien el Nobel ha reavivado la ofensiva política contra Nicolás Maduro, el impulso que persiste a favor de un cambio democrático en Venezuela lleva varios años nucleado alrededor de la figura de Machado, una ingeniera industrial que se ganó un espacio entre la oposición desde muy joven.

En el 2002, creó Súmate, una organización civil que velaba por la transparencia electoral e impulsó un referéndum para tratar de revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Diez años después ocurrió la escena que según los expertos catapultó su carrera política. Ya como diputada, Machado encaró a un todopoderoso Chávez y su política de expropiaciones en medio de un discurso presidencial en el Parlamento. “Expropiar es robar”, le dijo al mandatario, que trató de minimizarla y le respondió burlón: “Águila no caza moscas, diputada”.

En los años siguientes, su postura incómoda para el régimen -que incluyó denunciar a nivel internacional represión y abusos por parte del gobierno- le valió ser destituida del Parlamento, inhabilitada y hasta tachada de radical. Pese a ello se mantuvo firme en la oposición y jugó un papel fundamental en las protestas antigubernamentales del 2014 y el 2017, donde la represión escaló.

Machado volvió a ganar protagonismo en los últimos años, sobre todo después de la decepción y división que causó el fracaso del movimiento impulsado por Juan Guaidó. La lideresa fue una de las principales voces en impulsar elecciones primarias para elegir al rival de régimen en las elecciones presidenciales del 2024.

María Corina Machado ha sido considerada como una de las opositoras más frontales que ha tenido el chavismo.

Tras una apasionada campaña en el 2023, Machado arrasó con el 92% de los votos en unas primarias en las que participaron 2,4 millones de electores. No hubo espacio para las dudas: su liderazgo era contundente e inédito para una golpeada oposición. El régimen respondió con una estrategia repetida y usó tretas judiciales para impedir su postulación.

Fue entonces que Machado inició la búsqueda de un reemplazo. Optó por la académica Corina Yoris, pero se le impidió inscribirse. Finalmente el exdiplomático Edmundo González Urrutia postuló como candidato presidencial y ganó los comicios, según las actas recolectadas por la oposición, algo que el régimen desconoció.

SEPA MÁS Respaldo familiar María Corina Machado, hija de una psicóloga y un empresario siderúrgico Henrique Machado Zuloaga, ha contado con el respaldo de su familia. Tiene tres hijos. Estudios Se graduó como ingeniera industrial en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Hizo una especialización en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y participó en el World Fellows Program de la Universidad de Yale.





“María Corina no ha desistido y ha inspirado a cada venezolano tanto dentro como fuera del país y hoy, hoy somos millones los que compartimos con ella el gran honor de recibir el Nobel de la Paz. Ella representa esa esperanza y esa voluntad del pueblo venezolano de conseguir la libertad, de conseguir la reconstrucción de toda la democracia y el imperio de la justicia que a gritos se reclama en el país”, dice a El Comercio Yoris, quien se ha mantenido como aliada de la lideresa.

Activa desde las sombras

María Corina Machado pasó a la clandestinidad en agosto del 2024, tras consumarse el fraude electoral. La última vez que apareció en público en su país fue el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

María Corina Machado dirigió el movimiento opositor venezolano en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela.

En estos meses Machado ha mantenido su promesa de cambio activa. Ha publicado mensajes, dado entrevistas y participado en foros y eventos internacionales de forma virtual. Siempre destacando que el tiempo del régimen ha llegado a su fin.

El estratega político venezolano José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas en el Miami College, considera que aunque la trayectoria de Machado es sólida, el momento culminante son las primarias de octubre de 2023. “Al final el chavismo permitió las elecciones, pero se las robó”, dice este Diario.

“María Corina nuclea a las fuerzas democráticas, a las fuerzas que han venido luchando por salir de una dictadura feroz, terrible, terrorista. Su lucha durante los últimos años ha venido generando un movimiento de esperanza, de recuperar a Venezuela. En ese sentido, la confianza depositada en María Corina es muy grande. Y se espera que en algún momento pueda haber una salida a la situación que vive Venezuela”, explica el experto.

El discurso de Machado adquirió mayor expectativa con la estrategia desplegada por Estados Unidos en el Caribe para aumentar la presión sobre Maduro. Machado ha agradecido al presidente Donald Trump, a quien llegó a dedicar el Nobel de la Paz.

De hecho, la lideresa ha aprovechado la atención generada por el premio para convocar a sus aliados dentro y fuera de Venezuela a luchar por la democracia en su país y ha usado el galardón como plataforma para pedirle a sus compatriotas que redoblen el apoyo a su movimiento.

Yoris destaca que el Nobel otorgado a María Corina representa un reconocimiento a la lucha constante por la libertad de una nación. “Es un tributo al valor de quienes durante más de 27 años hemos mantenido una firme resistencia contra la opresión y la censura a la disidencia. Es un gesto de esperanza para aquellos que han visto a sus seres queridos encarcelados, torturados y un homenaje a quienes han perdido la vida en esta lucha”, apunta.

Los desafíos por venir

En medio de la expectativa hay también mucha incertidumbre. El diario “The New York Times” destaca que el Nobel ha evidenciado los retos de Machado para lograr consumar la prometida transición política en Venezuela.

Por ejemplo, el medio destaca el escrutinio público a sus tácticas de línea dura. “Sus esfuerzos por derrocar a Maduro han incluido llamamientos a una insurrección militar y un apoyo incondicional a los ataques militares del presidente Donald Trump contra barcos en el Caribe que, según él, trafican con drogas”, señala.

1 Fundación de Súmate (2002) María Corina Machado cofunda Súmate, organización que promueve elecciones libres y justas y ha realizado capacitaciones y monitoreo electoral. 2 Elegida diputada (2010) Es elegida como diputada para la Asamblea Nacional (Parlamento) por el circuito 2 del estado Miranda, obteniendo un número récord de votos. Dos años después perdió las primarias presidenciales de la oposición con Henrique Capriles. 3 Cruce con Chávez (2012) Interpela a Hugo Chávez en su discurso anual en el Parlamento para desafiar su política de expropiaciones. El presidente le aconsejó que primero gane las primarias porque no estaba “en el ranking” para discutir con él. Ese mismo año Machado funda el partido opositor Vente Venezuela. 4 Expulsión de la AN (2014) El régimen la expulsa de la Asamblea Nacional luego de que asistiera como "embajadora alterna" de Panamá a una reunión de la OEA, donde denunció violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Nicolás Maduro. 5 Primarias históricas (2024) Tras anunciar su candidatura a la presidencia en el 2023, la lideresa arrasa en las elecciones primarias opositoras de octubre, acaparando más de 90% de los votos. Vetada por una cuestionada inhabilitación política, tuvo que ceder su puesto a Edmundo González Urrutia. 6 Premios clave (2024) Es reconocida internacionalmente con premios como el Premio Sájarov (Parlamento Europeo) y el Premio Václav Havel (Consejo de Europa) por su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. 7 Nobel de la Paz (2025) El 10 de octubre, Machado, que se mantuvo en la clandestinidad desde agosto del 2024, es laureada con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por impulsar la democracia en Venezuela.

También crecen las dudas sobre qué papel jugaría Machado tras la eventual caída del régimen, aunque un liderazgo prominente se da por descontado.

“Evidentemente va a tener el liderazgo, así no sea ella la persona electa. Venezuela en este momento no tiene instituciones y tendrá que haber un proceso de renovación. No sé cómo se desarrollará ese proceso, pero lo que sí es seguro es que María Corina va a tener un papel preponderante, determinante, en un proceso de inicio de rearmar la institucionalidad democrática en Venezuela”, concluye Carrasquero.