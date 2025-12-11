Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

“María Corina no puede volver a Venezuela en estas condiciones”: los retos de Machado tras viajar a Oslo por el Nobel
María Corina Machado no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en su honor, pero logró llegar a Oslo un día después, luego de una travesía secreta que la sacó de la clandestinidad y abre nuevas interrogantes sobre qué viene para ella y su lucha por Venezuela a partir de ahora.

