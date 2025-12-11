“María Corina no puede volver a Venezuela en estas condiciones”: los retos de Machado tras viajar a Oslo por el Nobel

La lideresa de la oposición reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año en la capital noruega, saludando a una multitud que la esperaba gritando consignas como “Libertad para Venezuela” o “María Corina estamos contigo hasta el final”.

En diálogo con El Comercio, el politólogo venezolano Luis Nunes destaca que incluso fuera del país, la lideresa seguiría siendo la principal referente de la oposición y considera que si salió de Venezuela es porque la caída del régimen de Nicolás Maduro está cerca.

-¿María Corina Machado optó por el exilio al salir de Venezuela? ¿Qué implica que dejara el país tras más de un año en la clandestinidad?

Esto se puede analizar desde varios puntos de vista. Yo creo que el Departamento de Estado de Estados Unidos le debe haber confirmado que la salida de Maduro es inminente y se dará en cuestión de días, y que por lo tanto ella podrá volver ya en un ambiente de libertad. Esa es mi primera impresión.

-¿Qué pasará con el movimiento que ella lidera ahora que está fuera del país? ¿Podrá sostener su reclamo desde el extranjero?

Sí, ella es una lideresa total. Desde que le dijo a Hugo Chávez que era un corrupto en un mensaje a la nación que él dio en la Asamblea Nacional ella empezó a liderar un movimiento importantísimo y hoy es la líder natural del país. No pudo ser candidata a la presidencia porque el Jurado Nacional de Elecciones en Venezuela está secuestrado. Pero ella es una líder natural, tiene un movimiento enorme que la va a apoyar de todas maneras.

María Corina Machado llegó a Oslo horas después de que su hija recogiera en su nombre el premio otorgado a la líder opositora venezolana. Foto: Odd ANDERSEN / AFP / ODD ANDERSEN

-¿Cómo cree que va a enfrentar el desánimo que puede haber entre el éxodo venezolano ahora que ella ya no está en Venezuela?

Creo que el discurso de su hija y de ella en el marco del Nobel es una promesa. Habrá gente que puede pensar que se escapó, pero creo que ahora más que nunca, afuera o adentro, ella va a tener un papel fundamental. Seguirá dando esperanza, dando confianza de que todo se va a resolver.

-¿Su salida del país puede acelerar los planes de Estados Unidos hacia Venezuela?

Yo sí lo creo, lo creo firmemente. Y creo que lo que está pasando en Oslo es una muestra para Estados Unidos de que, a pesar de que uno no quiere una intervención militar, sino más bien una operación quirúrgica, es momento de actuar y recuperar el país. María Corina ha presentado un plan para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días tras la caída de Maduro. Ahora, nada de esto significa que Estados Unidos se vaya a quedar en Venezuela interviniendo políticamente. Eso le toca a los venezolanos, con María Corina a la cabeza y el mundo no sabe.

-¿Qué se espera para Machado en los próximos días?

Yo creo que ella va a ser muy prudente. Tengo entendido que ella intentó salir desde el sábado, pero solo pudo salir el martes. Así que el régimen más o menos tenía intervenidas las alternativas de salida que ella pudiera tomar. Por ejemplo, desde el departamento de Falcón uno puede ver en un día claro la isla de Aruba. Sin embargo, ella salió por la isla de Curaçao, que está mucho más lejos. Eso indica que ellos tenían vigiladas varias alternativas. Pero al fin buscó ayuda con un bote y salió.

-¿Qué riesgos implicaría su retorno a Venezuela en el escenario actual?

Muchos. Yo creo que por ahora lo más prudente es que ella se quede unos días afuera hasta que esta situación se resuelva. Porque su vida pudiera estar en peligro. Si ella regresa, la pudieran torturar, matar, cualquier cosa porque esta gente no tiene no tiene límites. Mira lo que pasó este miércoles en el aeropuerto con el cardenal primado de Venezuela, monseñor Baltasar Porras. Él iba a viajar a Colombia para tomar un vuelo hacia Madrid para un evento de carácter religioso. Y sin embargo le retuvieron su pasaporte diplomático, emitido por el Vaticano, le abrieron sus maletas, lo humillaron, y lo mandaron para su casa. Esto indica que esta gente es capaz de todo, por eso María Corina no puede volver en estas condiciones.

-¿Cómo intentará aprovechar el régimen la salida de Machado?

La narrativa ha sido que ella compró el premio Nobel, una cosa absurda, un despropósito, pero esa es la narrativa que los cubanos comunistas usan para distraer a la gente. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y eso solo va a aumentar. Ellos están convocando en Caracas una marcha de empleados públicos, que son los que si no van a la marcha no reciben su dinero. Pero en el fondo la verdad es que el régimen se está cayendo a pedazos.