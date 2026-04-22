Resumen

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Rinat Akhmetov tiene un patrimonio neto supera los 7.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. (ALEXANDER KHUDOTEPLY / AFP).
Rinat Akhmetov tiene un patrimonio neto supera los 7.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. (ALEXANDER KHUDOTEPLY / AFP).
Por Milagros Asto Sánchez

El departamento más caro de la historia se encuentra en Mónaco y fue comprado por el multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov por 471 millones de euros (554 millones de dólares). La transacción inmobiliaria, cuyos detalles fueron revelados por la agencia Bloomberg esta semana, es considerada la más elevada de la historia en ese rubro.

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