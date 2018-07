May no pidió a Trump que preguntara a Putin sobre la intoxicación con Novichok Trump no mencionó el caso cuando fue preguntado acerca de los asuntos que pretendía abordar con Vladimir Putin. Por su parte, el portavoz de la primera ministra aseguró que "el mandatario estadounidense y May tienen una posición común en relación a esta cuestión"

Theresa May no pidió a Donald Trump que preguntara a Vladimir Putin sobre la intoxicación con Novichok. (Foto: AFP)