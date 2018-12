Thomas Markle, padre de la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, sigue causando polémica por sus comentarios y declaraciones, esta vez no hacia la corona británica sino a su propia hija.

En una entrevista para el medio británico Daily Mail, el padre de la duquesa de Sussex, señaló que sigue intentando comunicarse con su hija pero sus intentos son en vano.

"Hice docenas de intentos por comunicarme con mi hija por medio de mensajes de texto y cartas, pero ella y Harry han puesto un muro de silencio", continuó.

"Le he suplicado que levante el teléfono. Incluso le entregué personalmente una carta a Doria (madre de Meghan) preguntándole por qué nuestra hija no me habla", añadió.

A pesar de las disculpas emitidas por el padre de Meghan Markle, este declaró a la prensa también unos detalles íntimos sobre la primera boda de su hija.

Según lo revelado por el padre, en la primera boda de Meghan se repartió bolsitas con marihuana a sus invitados en una ceremonia de dos días llevada a cabo en Jamaica en 2011.

"Planeó todo, hasta el más mínimo detalle", dijo Thomas.

A un año de su compromiso con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se mueve entre las alabanzas y las críticas por la modernidad que ha traído a la casa real británica y por querer imponer un estilo diferente al rígido protocolo que marca la reina Isabel II.

El fuerte carácter de la duquesa, su manera de vestir y su forma de actuar entre la realeza centran la atención de los medios de comunicación, que la califican como el "huracán Markle".