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Mejora la pobreza monetaria en América Latina pero aumenta la extrema, según FMBBVA. (Foto: EFE/FMBBVA)
Mejora la pobreza monetaria en América Latina pero aumenta la extrema, según FMBBVA. (Foto: EFE/FMBBVA)
Por Agencia EFE

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) señala que en América Latina han mejorado los datos de pobreza monetaria hasta representar solo el 24,8 % (167 millones de personas) de la población. Sin embargo, advierte que la pobreza extrema ha aumentado con respecto a 2014 y afecta a 65 millones de latinoamericanos, el 9,7 % de la región.

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