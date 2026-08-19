Por Milagros Asto Sánchez

Meta, propietario de Instagram y Facebook, fue acusado ante un tribunal federal de California de diseñar e implementar funciones que generan adicción en los menores de edad y de aprovecharse de ellos para su propio beneficio de manera consciente y deliberada. Los alegatos formaron parte de las declaraciones iniciales en un juicio que ya es una de las batallas legales más trascendentales que enfrenta la empresa fundada por Mark Zuckerberg.

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