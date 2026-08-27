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Resumen

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Meta acordó el pago de 16.700 millones de dólares para dar final a un gigantesco litigio iniciado por autoridades estatales de EE.UU. que acusaban a la empresa tecnológica de haber diseñado servicios como Facebook e Instagram de forma deliberadamente adictiva, perjudicando la salud mental de niños y adolescentes. Se trata de la indemnización más alta en la historia de la compañía y es también una cifra récord para el sector tecnológico.

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