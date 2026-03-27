Por Guillermo Vera Ayala

Este miércoles 25 un juzgado de Estados Unidos determinó que Meta y YouTube fueron responsables de provocar adicción a las redes sociales a una joven. La resolución atribuyó responsabilidad a las plataformas a causa de sus características de diseño.

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