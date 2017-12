México gasta millones en publicidad para controlar a prensa Un reportaje de The New York Times señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha invertido cerca de US$ 2.000 millones para que algunas investigaciones fuertes sean suavizadas o no sean publicadas

Revelan como México controla varios medios de comunicación. (Foto: AP)