Ante la falta de gasolina que se presenta en diversos puntos de México, las compras de pánico y las largas filas para adquirir combustible, algunos usuarios de redes sociales encontraron una forma de hacer negocio al poner en venta el hidrocarburo vía Internet de forma clandestina.

El precio oficial del litro de gasolina es de 20.38 pesos mexicanos (US$ 1.06) en promedio.

Pese a ello, los vendedores en Facebook la venden a un precio más elevado.

En el mercado en línea de Facebook, un hombre desde Michoacán se promociona: "Vendo gasolina".

“Tengo una garrafa de gasolina de 20 litros en 700 pesos kien dijo yo, no acepto cambios solo jente interesada les dejo mi cel” (sic), añade.

México: Venden gasolina en Facebook por crisis de combustible. (Captura de Facebook)

En Guanajuato, una mujer lanza una oferta: “vendo garrafa de gasolina 600 pesos (US$ 31.35)”. El anuncio es acompañado por la fotografía de un recipiente traslúcido que deja ver el combustible dentro.

Otro usuario de ese estado, pero de otro municipio, expresa: “se vende gasolina a 25 pesos (US$ 1.31) el litro tengo 200 litros, entrego a domicilio márquenme y díganme que ocupan servicio y el domicilio” (sic).

Asimismo, en esta misma entidad, un hombre escribe de forma directa: “se vende gasolina”, y adjunta el precio de 40 pesos (US$ 2.09); además muestra la imagen de una garrafa amarilla.

En Hidalgo, una usuaria de la red escribió un mensaje promocionando su producto: “Gasolina...No huachicol”. Añadió: “Urge Vendo 50 litros de gasolina...ojo no huachicol...me urge, me ajusto al precio... " (sic).

Por otra parte, un hombre del Estado de México indica en el mercado en línea: “gasolina traída del DF Magna Venta de 20 lts para arriba” y expone una imagen de varias garrafas de combustible en la parte trasera de una camioneta.

En la capital del país también se realiza la oferta de venta clandestina de gasolina. En una publicación, un hombre expresa: “Gasolina por litro magna 35 pesos (US$ 1.83) el litrote, por bidón de 20 L en 500 pesos (US$ 26.12)”.

En la descripción del producto, refiere que el combustible se entrega a domicilio previa cita e indica que para la compra de litros se pueden dirigir a una estación del Tren Suburbano, pero en caso de que deseen adquirir por bidón, el contacto es solo por Whatsapp .“Máximo dos bidones por persona”, señala.

También en territorio mexiquense, un usuario ofrece a la venta gasolina en 700 pesos (US$36.57) el garrafón. En la imagen que acompaña el anuncio se pueden ver recipientes con signos de pesos.



