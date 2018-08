Nayara Leite es una fotógrafa brasileña que exploró la vida de seis homosexuales brasileños a quienes sus propias familias expulsaron de la casa cuando ellos les revelaron su orientación sexual.

Leite les pidió que le enviaran una fotografía de cuando eran niños y se sentían felices.

La fotógrafa luego quemó estas imágenes, una acción que en su opinión refleja el rechazo que experimentaron.

Una de ellos, Ruth, no pudo entregarle una foto ya que su familia destruyó todos sus recuerdos.

(Foto: Nayara Leite vía BBC Mundo)

--- Clara ---

"Mi madre me juzgaba un montón. Era un abuso emocional enorme. Me dijo que nunca podría tener una familia".

"Mi papá me preguntó si sabía todo lo que iba a sufrir a causa de los prejuicios de la sociedad".

"Yo le dije que sabía, y que ya estaba sufriendo dentro de mi propia casa, con la gente que yo más quería".

"Es como si te murieses y se acabasen todos los sueños que los padres proyectan sobre sus hijos".

(Foto: Nayara Leite vía BBC Mundo)

--- Ingryd ---



"Si fuese una opción, no elegiría pasar por todo esto".

"La primera vez que mi abuelo me echó de casa me trató como si fuera una prostituta".

"Me gritó por traer a mis novias a la casa y me abofeteó".

"Lo amenacé con llamar a la policía, tomé mis cosas y me fui".

(Foto: Nayara Leite vía BBC Mundo)

--- Leonardo ---



"Cuando mi madre descubrió que yo era gay, empezó a llorar a mares y se desmayó".

"La llevé al hospital y, cuando recuperó la conciencia, me pidió que me fuera".

"No quería que viviese más con ella, porque no iba a aceptar mi sexualidad".

"Eso fue muy doloroso para mí. Nunca me hubiera imaginado que mi madre, mi única familia, me haría eso".

(Foto: Nayara Leite vía BBC Mundo)

--- Thayná ---



"Mi papá había dejado de hablarme porque no aceptaba el hecho de que fuera lesbiana. Después me echó de la casa y no me dejó llevarme nada. Yo acababa de cumplir 18 años".

"Es muy difícil explicar lo que sentí cuando me echaron de mi casa, solo sé que me dolió".

"Duele porque no hay una razón".

"Fue un infierno por mucho tiempo".

"Me enfurece cuando la gente piensa que ser gay es una elección, que somos homosexuales porque nos dejamos influenciar".

"No tienen idea de lo que luchamos por sobrevivir en los momentos de oscuridad".

--- Valmir ---



"El hecho de ser homosexual alteró mucho a mis padres".

"Yo no era lo que ellos esperaban de mí. No cumplí con sus expectativas".

"Mi padre me pegó tanto el día que me vio besando a mi novio que me desgarró la ropa".

"No sé cómo, pero acabé desnudo".

"Me tomó por el brazo y me dijo: 'Esta noche dormirás en la calle'".

--- Ruth ---



"Mi padre trató de matarme".

"Me agarró y empezó a ahorcarme con el cable del teléfono".

"Mi madre vio lo que pasaba y le tiro una jarra de vidrio por la cabeza. Si mi madre no hubiese intervenido, me habría matado".

"Él incluso quemó todas mis pertenencias. Solo me quedé con lo que tenía puesto".