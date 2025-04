La muerte del papa Francisco pone a la Iglesia Católica frente al desafío de decidir si sigue el legado de apertura del pontífice argentino o si vira hacia un liderazgo más tradicional. Lo que ocurra dependerá de la postura y las ideas de quien sea elegido para suceder a Jorge Bergoglio en un histórico cónclave que marcará el futuro de una institución que, con 2.000 años de antigüedad, enfrenta serios retos para alejarse de los escándalos de abusos y corrupción y mantener su relevancia en el mundo actual.

En este periodo de incertidumbre ya empiezan a divulgarse las listas de cardenales ‘papables’ y en los pasillos del Vaticano aumentan las conversaciones y debates previos a medida que los purpurados de todo el mundo van llegando a la Santa Sede. ¿Volveremos a ver un Papa italiano después de casi 50 años? ¿Tendrán opciones los representantes de Asia y África? ¿Impondrán su peso quienes se opusieron a las reformas que impulsó Francisco?

Dominique Lecaros, jefa del Departamento de Teología de la PUCP, destaca que la Iglesia Católica necesita un líder que inspire confianza y accesibilidad para responder, sobre todo, a los escándalos de abusos sexuales a menores que han sido un lastre para esta institución.

“Desafortunadamente, en muchas partes del mundo la Iglesia ha perdido credibilidad por el tema de los abusos. Se necesita un Papa que logre de nuevo dar credibilidad e impulso a la Iglesia. Ese criterio va a estar muy presente en la decisión. También hay pocas vocaciones. Tiene que haber una capacidad de apertura y de pensar de manera sinodal, con unidad, si no podemos acabar en una iglesia de sectas. Estamos en un momento clave. No podemos negarlo”, dice a El Comercio.

Aunque el Papa argentino nombró a dos tercios de los 134 cardenales que votarán en el cónclave, nada está dicho y su sucesor podría no seguir su línea. Estos son los nombres que más resuenan mientras la Iglesia aguarda por la decisión de un Colegio Cardenalicio muy diverso e impredecible. De hecho, el propio Francisco no estaba en la lista de ‘papables’ cuando fue elegido en el 2013.

-Pietro Parolin (Italia)

(Foto: AFP) / TIZIANA FABI

El actual secretario de Estado, de 70 años, es uno de los nombres más mencionados en la pugna. Fue el número dos del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco. El cardenal italiano es conocido por ser un excelente diplomático y ha tenido contacto con líderes de todo el mundo. Un punto a favor es que no es considerado ni conservador ni progresista, sino un hombre de consensos y de temperamento tranquilo. Sus detractores señalan que prioriza la diplomacia a la pureza del dogma católico, lo que para otros podría ser una virtud. Aunque fue la mano derecha de Francisco, ha criticado la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El sacerdote jesuita Edwin Vásquez Ghersi, director del colegio San José de Arequipa, cree que tras haber tenido un Papa latinoamericano, es probable que un italiano asuma el liderazgo de la Iglesia Católica. Sin embargo, duda que el cargo sea ocupado por Parolin.

“Mi pálpito es por un movimiento de péndulo, pienso yo que será un Papa italiano, pero no creo que sea el cardenal Parolin, me parece que no tiene una imagen suficientemente clara de liderazgo. Naturalmente está en una posición clave como secretario de Estado, pero me parece que hay otras figuras que podrían ser más atractivas para los electores”, dice a este Diario.

- Matteo Maria Zuppi (Italia)

(Foto: AFP) / OLESYA KURPYAYEVA

El actual presidente de la Conferencia Episcopal italiana tiene gran popularidad en Italia por su labor con los más desfavorecidos, su modo modesto de vivir y el enfoque social de su servicio pastoral, por lo que en varias ocasiones se le ha llamado el “Francisco italiano”. Es considerada una carta fuerte de los progresistas por su postura de apertura hacia los migrantes y los fieles homosexuales.

Con 69 años, el arzobispo de Bolonia es también el actual presidente de la Conferencia Episcopal italiana y forma parte de la comunidad romana de San Egidio, brazo diplomático oficioso de la Santa Sede. Lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero y fue enviado especial del papa Francisco para la paz en Ucrania.

El padre Vásquez considera que Zuppi podría ser una figura atractiva entre los que apuesten por el retorno de un Papa italiano. Sin embargo, la BBC apunta que enfrenta la reticencia del ala más conservadora del grupo de cardenales y que ha sido criticado por la falta de resultados en las investigaciones de abuso sexual cometido dentro de la iglesia italiana.

- Luis Antonio Tagle (Filipinas)

(Foto: AFP) / TED ALJIBE

El cardenal filipino de 67 años, de amplia experiencia pastoral, es el representante asiático que suena con más fuerza. Es considerado progresista por algunos y moderado por otros. Destaca por su defensa de los más pobres, los migrantes y los marginados, lo que le ha valido ser llamado como el “Francisco asiático”.

Dueño de un gran carisma y aspecto juvenil, no ha dudado en criticar duramente a la Iglesia Católica, especialmente por sus errores en los casos de pederastía. El exarzobispo de Manila es también prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Su lugar de origen es un gran punto a su favor: la Iglesia tiene gran presencia en Filipinas, donde cerca del 80% de la población es católica. De hecho, en el cónclave del 2013, estuvo entre los papables.

Pese a su postura de apertura de la Iglesia se mostró en contra de un proyecto de ley filipino sobre salud reproductiva y se ha pronunciado enérgicamente contra el aborto y la eutanasia. También ha dado algunas declaraciones ambiguas sobre temas relacionados con la relación de la Iglesia con los homosexuales y las parejas que conviven antes del sacramento del matrimonio.

“El cardenal Tagle de Manila es un personaje muy interesante. Es un hombre con grandes dones y dotes de comunicador. Un hombre muy capaz, pero no sé si los participantes en el cónclave se atrevan a ir hasta Asia para elegir al Papa. No descarto esa posibilidad porque hay que recordar que dos tercios de los integrantes del Colegio Cardenalicio fueron elegidos directamente por Francisco, entonces ellos van a decidir la elección, entonces podríamos llevarnos la sorpresa de un Papa asiático porque hay un número suficiente de electores que responden a la línea, a la mentalidad, del papa Francisco. Yo creo que el Papa será alguno de los cardenales en los que Francisco puso su confianza en pos de una Iglesia de las periferias”, señala el sacerdote Vásquez.

- Jean-Marc Aveline (Francia)

(Foto: AFP) / LUDOVIC MARIN

El arzobispo de Marsella, Jean-Marc Aveline, de 66 años, fue uno de los 21 cardenales creados por Francisco en el consistorio del 27 de agosto del 2022. Nació en Argelia en el seno de una de las familias francesas que fueron repatriadas a partir de 1962, al final de la guerra en el país africano.

En 2013, se convirtió en obispo auxiliar de Marsella, ciudad portuaria francesa desde la que se ha dedicado a abogar por el diálogo interreligioso, los migrantes y por las personas de las periferias, un mensaje impulsado por Francisco. Convenció al Papa argentino de visitar Marsella en el 2023 para hablar de migración. Algunas voces consideran que es relativamente joven, lo que podría ser un punto en contra.

- Pierbattista Pizzaballa (Italia)

(Foto: AFP) / MENAHEM KAHANA

Franciscano y teólogo italiano, Pierbattista Pizzaballa es el patriarca latino de Jerusalén, la máxima autoridad católica de Oriente, por lo que tiene amplia experiencia en Medio Oriente. Cardenal desde el 2023, el religioso de 59 años ha expresado su defensa de los palestinos de Gaza, pero mantiene buena relación con las autoridades israelíes. Además de italiano, habla hebreo e inglés.

Su carrera ha estado marcada por la diplomacia y muchas de sus posturas en temas clave son una incógnita. Alejado de las divisiones internas del Vaticano, tiene a su favor que su perfil se asocia al equilibrio y la estabilidad. Sin embargo, podría ser considerado demasiado joven para convertirse en Papa, a ojos de algunos integrantes del cónclave.

- Péter Erdö (Hungría)

(Foto: AFP) / -

A sus 72 años, el arzobispo de Budapest es considerado un destacado intelectual y una figura mucho más conservadora en comparación al papa Francisco, lo que resulta atractivo para varios sectores europeos. Creció bajo el comunismo y, cuando tenía cuatro años, en 1956, su familia se vio obligada a huir del país, por lo que -según ha contado- se sintió perseguido por su fe católica.

Es un férreo detractor del aborto y del celibato opcional para los sacerdotes. Está en contra de la apertura de la Iglesia en temas como el matrimonio homosexual o el sacerdocio de las mujeres. En el 2015 se opuso al llamado que hizo Francisco para que las iglesias abrieran las puertas para albergar a los migrantes.

Defensor de una Europa cristiana, fue elegido dos veces presidente de la Conferencia Episcopal Europea. Mantiene una buena relación con el gobierno antinmigración del presidente húngaro, Viktor Orban, lo que podría jugarle en contra.

- Anders Arborelius (Suecia)

(Foto: AFP) / ALBERTO PIZZOLI

El obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, de 75 años, tuvo una infancia luterana, pero se convirtió al catolicismo en un país de abrumadora mayoría protestante y con una de las sociedades más secularizadas del mundo. Francisco lo creó cardenal en el 2017 y es miembro de varios dicasterios.

Su estilo combina aperturas sociales y una firme defensa de la doctrina de la Iglesia. Defiende la acogida de los inmigrantes en Europa y está en contra de permitir que las mujeres sean diáconos o de bendecir a parejas del mismo sexo.

- Mario Grech (Malta)

(Foto: AFP) / TIZIANA FABI

El obispo maltés Mario Grech, de 68 años, fue en los últimos años la mano derecha de Francisco durante el sínodo sobre el futuro de la Iglesia, convocado por el argentino. Como secretario general del Sínodo de los Obispos ha tenido contacto con los cardenales y representantes de la Iglesia Católica llegados a Roma para esta cita.

Tuvo un papel de equilibrista entre las peticiones de crear una Iglesia más abierta, como quería Francisco, sin dejar de lado las preocupaciones conservadoras en temas cruciales como el lugar de las mujeres en la Iglesia y los divorciados que quieren volverse a casar.

- Fridolin Ambongo Besungu (República Democrática del Congo)

(Foto: AFP) / HARDY BOPE

El arzobispo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, Fridolin Ambongo Besungu, de 65 años, es la opción de África que más se comenta. Con 65 años, podría reunir los votos de algunos cardenales conservadores, quienes le tienen gran aprecio. En el 2024 firmó una carta expresando su oposición a la declaración del Vaticano que autoriza a los sacerdotes a impartir la bendición a las parejas homosexuales.

Cardenal desde el 2019, este franciscano también es el único africano miembro del “C9”, el consejo de Cardenales encargado de aconsejar al papa sobre la reforma de la Iglesia. También es presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar y una voz impulsora del movimiento por la paz en su país natal.

- Robert Francis Prevost (EE.UU.)

(Foto: AFP) / TIZIANA FABI

Originario de Chicago, Estados Unidos, Robert Francis Prevost se convirtió en el 2023 en el prefecto del poderoso Dicasterio para los Obispos, ministerio encargado de asesorar al Papa en los nombramientos de los obispos de todo el mundo. Su designación por parte de Francisco para ese cargo fue interpretada como una muestra del impulso reformista de Bergoglio. Con 69 años, también preside la Comisión Pontificia para América Latina, por lo que es una figura influyente en el continente americano.

Recibió la ordenación sacerdotal en 1982, obtuvo la licenciatura en 1984 y luego fue enviado a trabajar a la misión de Chulucanas, Perú, donde ejerció casi toda su vida. Años después fue nombrado arzobispo-obispo emérito de Chiclayo.

En Perú, el cardenal ha sido acusado de encubrir a sacerdotes denunciados por violencia sexual. Sin embargo, la diócesis de Chiclayo ha negado todos los señalamientos.

El diario español “El País” señala que su eventual designación sería una fuerte señal para afrontar los complejos años de la era de Donald Trump, pues la Iglesia de EE.UU. “está enfrentada con él y el mundo ultraconservador de este país pretende apoderarse políticamente del mensaje cristiano en una cruzada entre el bien y el mal”.

- Peter Turkson (Ghana)

(Foto: AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

Considerado uno de los cardenales africanos más influyentes, Peter Turkson se convirtió en el 2003 en el primer cardenal de Ghana, bajo el papado de Juan Pablo II.

Turkson es conocido por su enérgica presencia, habla seis idiomas y ha acudido en varias ocasiones al Foro Económico Mundial de Davos para alertar a los líderes empresariales de los peligros de la economía.

Aunque tiene posturas conservadoras, se ha opuesto a la criminalización de las relaciones homosexuales en países africanos, incluyendo Ghana.

Ha afirmado no querer el cargo. “No estoy seguro de si alguien aspira a ser papa”, dijo a la BBC en el 2013.

- Robert Sarah (Guinea)

(Foto: AFP) / GUY PETERSON

Abiertamente conservador y de mentalidad tradicional y ortodoxa, el cardenal de Guinea Robert Sarah se ha enfrentado a Francisco estos años. Prefecto Emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, calificó al aborto, la agenda homosexual y el islamismo como los “males contemporáneos” en el Sínodo sobre la Familia del 2015.

Habla con fluidez francés, italiano e inglés y ha publicado varias obras literarias. Una de ellas es el libro Desde lo más profundo de nuestros corazones (2019), que escribió junto con Benedicto XVI sobre la crisis del sacerdocio y en defensa del celibato sacerdotal.