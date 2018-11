Los vecinos de Newport Beach, Condado de Orange, en California, se encuentran consternados por la trágica muerte de una pareja que parecía perfecta. Michelle Avila y Christian Kent representaban una pareja de modelos con una vida soñada.

Las fotografías diarias que subían a sus redes sociales con sus contorneados cuerpos recibían miles de reacciones.

Una noche se echaron a dormir luego de asistir a una fiesta y nunca más despertaron. El padre de la joven asegura que ellos murieron producto de una sobredosis de drogas. Eso fue lo que le dijeron policías y expertos. Nadie en la familia sabía la vida secreta que llevaba la pareja "perfecta".

"Dos niños hermosos. Eran como Romeo y Julieta. Los dos murieron abrazándose uno a otro", comentó el padre de la joven, quien no se explica cómo es que la pareja se metió al mundo de las drogas si tenían todo lo que se proponían.

"¿Por qué les pasó a ellos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasó para que llegaran a ese punto?".

El trágico hecho ocurrió el 14 de octubre, luego de asistir a una fiesta. Los padres de Michelle aseguran que la joven no era de ir a fiestas, pero que esa noche fue diferente porque ellos querían pasar tiempo con amigos sin beber alcohol porque se encontraban tomando pastillas.

Al día siguiente de esa noche su madre se despertó temprano y salió a trabajar. No pasó por la habitación de su hija para no despertarla. Pero al regresar de su trabajo, durante la tarde, notó que la joven no había salido de su cuarto. Algo extraño ocurría. Tocó la puerta, nadie respondió. La madre entró y los encontró muertos.

Los padres tienen un sin sabor e incluso llegan a lamentarse de haberse mudado Los Ángeles a Newport Beach.

Ellos recuerdan que a su hija le iba bastante bien en la escuela, tanto que incluso recibió una carta firmada por el entonces presidente George W. Bush por los logros académicos obtenidos.

Tras acabar sus estudios, la joven viajó por el mundo, era un alma libre. Retomó sus estudios en Comunicación y modelaje. Ahorraba dinero para mudarse pronto.

Una tarde conoció a Christian en la cafetería donde ella trabajaba. A partir de ahí ocurrió una 'hermosa' historia de amor. Un año después, el joven tuvo que viajar para estudiar su carrera universitaria pero eso no fue impedimento para verse.

Ambos planeaban vivir en California State University.

"Amaba escribir, leer, hablar… Siempre con su café, sus escritos, poemas, sus fotografías… su mundo", recuerda su mamá sobre los planes futuros de su hija y de su novio.

Christian era un romántico. Los regalos que él le hacía a ella le tomaba horas, en su cuenta de Instagram revelaba cuánto lo amaba.

Los padres contaron la verdad sobre la muerte de la pareja porque no quieren que esta sea en vano.

"Se supone que debes cuidar lo que Dios te dio, y ella fue un regalo de Dios. Eso es lo que me está comiendo, de adentro hacia afuera. ¿Cómo es que fallé? ¿Simplemente me destruye", se reprocha el padre.