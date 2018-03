Ningún miembro de familia real británica irá a Rusia 2018 por ataque a espía La primera ministra Theresa May explicó que la medida es porque Rusia no haya aclarado la razón por la cual el ex espía Sergei Skripal y su hija fueron envenenados con un agente nervioso de fabricación rusa

