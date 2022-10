Pierre vive en el Perú desde 1996. En el 2001 se casó con una cusqueña y juntos crearon una agencia de turismo en el país. Para el 2020, sin embargo, la pandemia de COVID-19 afectó severamente al rubro, llevándolos a cerrar el negocio y enfrentar enormes dificultades económicas. Con el alivio de la emergencia sanitaria, la pareja comenzó a reencausar sus finanzas sin imaginar que a sus problemas se sumaría una enorme multa que, aseguran, no pueden pagar.

“Un amigo italiano fue a hacer un trámite y descubrió que tenía una multa por no haber renovado la prórroga de su carné de extranjería a tiempo. Cuando entre a averiguar si yo debía descubrí que tengo una multa de 25 mil soles por un decreto que entró en vigencia en agosto del año pasado y del que no me enteré hasta entonces”, comenta a El Comercio.

Pierre no es su verdadero nombre, pero prefiere utilizar un alias por temor a que su reclamo tenga consecuencias negativas en su proceso. El decreto al que hace referencia es la Resolución de Superintendencia N° 0170-2021-MIGRACIONES que deroga las resoluciones N° 000104-2020- MIGRACIONES y N° 000120-2020-MIGRACIONES que ofrecían una prórroga a la aplicación del Decreto Supremo Nº 002-2021-IN, publicado en marzo del 2021, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia.

El inciso “d” del artículo 190 de dicho Decreto Supremo se refiere a infracciones que conllevan a la imposición de la sanción de multa a personas extranjeras, detalla que “por no solicitar la prórroga del plazo de permanencia de calidad migratoria residente, excepto para aquellas calidades migratorias que son indefinidas dentro del plazo de su vigencia. Se aplica una sanción de multa equivalente al 1% de la UIT por cada día de exceso”.

Es decir, durante el 2021 la multa fue de 44 soles por día y durante el presente año ascendió a 46 soles por día, según detalla la propia página de Migraciones Perú.

En resumen, la resolución de Migraciones que entró en vigencia el 20 de agosto del 2021 restablecía una multa a los extranjeros residentes en nuestro país por cada día que demoraran en tramitar su prórroga de permanencia.

La resolución de Migraciones que entró en vigencia el 20 de agosto del 2021 reestableció una multa del 1% de la UIT a los extranjeros residentes en el Perú que no tramiten a tiempo su prórroga de permanencia. / Agencia Andina

NO HUBO COMUNICACIÓN

Pierre denuncia, sin embargo, que no fueron notificados sobre dicha modificación.

“En agosto del año pasado estaba enfocado en trabajar. La pandemia nos obligó a cerrar el negocio, nos tuvimos que mudar de nuestro departamento en Miraflores a una habitación de 25 metros cuadrados y gracias a nuestro esfuerzo luego conseguimos un espacio un poco más grande. Pero ahora me entero de este pago que antes no realizaba y me siento atacado. Yo he tenido una empresa aquí, me siento peruano, esta es mi casa y de pronto me siento atacado. Ahora no puedo hacer ningún trámite en el banco ni en la Reniec, Sunat o Sunarp. Ni siquiera puedo tomar un avión para salir del país a menos que renuncie a mi residencia aquí”, narra Pierre.

El Comercio conversó con Didier Weber, experto independiente en asuntos migratorios y electo en junio del 2021 como consejero para los franceses residentes en el Perú.

“Esto también ha afectado a extranjeros residentes en el Perú que salieron del país durante la pandemia por temor al virus. Cuando regresaron al país se dieron cuenta de su situación. Y eso también se debe a que no pudieron hacer su trámite desde el extranjero porque Migraciones solo permite realizarlo si estás dentro del Perú. El gran problema ha sido la comunicación, solo se publicó en el diario El Peruano pero a diferencia de otras modificaciones Migraciones no les ha avisado por otros medios. Cuando uno realiza el trámite de residencia, en Migraciones te piden todos tus datos: correo electrónico, teléfono celular y dirección. Pese a ello no los han utilizado para notificar sobre la modificación”, señala el experto.

“A mí me parece injusto, hay muchos extranjeros en situaciones delicadas en pleno contexto de pandemia. Han tenido varios años de residencia y ahora se enfrentan a multas de 8 mil, 10 mil o 25 mil soles. No tienen sentido estas multas. Como ejemplo, si un turista excede su tiempo de permanencia en el país tiene una multa de 0,1% de la UIT; es decir, unos 4,60 soles. ¿Por qué a un residente que lleva años aquí lo multan con 46 soles al día?”, se pregunta Weber.

Pierre califica la modificación como “excesiva y poco justificada”, pues asegura que cuando recién llegó al Perú el trámite se realizaba cada 6 meses. Cumplido dicho periodo se debía acercar a una oficina de Migraciones para que le coloquen un sello.

Posteriormente, el sistema se modificó y los plazos aumentaron a un año, los mismos que eran notificados a través del sistema web de Migraciones. “En todo este tiempo no pasaba nada si te retrasabas un mes o dos en renovar tu prórroga, en muchos casos éramos personas que por trabajo o viajes no podíamos hacerlo en la fecha indicada pero no había ninguna penalidad”, asegura.

Didier Weber, experto independiente en asuntos migratorios y consejero para los franceses residentes en el Perú, cuestiona que la multa sea mayor para los residentes que demoren en su prórroga que para los turistas que excedan el tiempo de permanencia. / Agencia Andina

MÁS CASOS SIMILARES

“Yo tengo que agradecer que me robaron el teléfono porque sino tendría que haber pagado el doble de la multa que me tocó. Yo estoy casado con una peruana y desde hace años quienes estábamos bajo esta condición migratoria no realizábamos el trámite de la renovación de la residencia. Con la llegada de la pandemia y por razones logísticas se suspendió el trámite para todos. Al levantarse el confinamiento se reintrodujo pero para todos, incluso para quienes ya no lo hacíamos. El problema fue que ninguno de nosotros se enteró”, asegura Tom Zarri, italiano que vive desde hace 11 años en el Perú.

Zarri, quien trabaja como profesor en nuestro país, sufrió el robo de su teléfono hace unas semanas. Tras bloquear sus cuentas acudió al banco, pero al momento de tramitar un duplicado le notificaron que tenía una multa por no renovar su residencia.

“Hay una página web en la que introduces tus datos y puedes realizar la renovación. Hice el trámite y recibí una carta donde me informa que tengo una multa de 13.588 soles. Así que me enteré por sorpresa que era ilegal, no tenía acceso a mis cuentas bancarias y no podía viajar. Son una serie de situaciones complejas, un amigo italiano se enteró de su multa cuando intentaba comprar una casa. También se lo notificó el banco, que parece ser el único que se entera, porque yo incluso renové mi brevete y nadie me dijo nada sobre mi residencia vencida”, detalla Zarri.

Tanto Weber como Zarri denuncian que Migraciones posee canales de comunicación ineficientes, asegurando que incluso cuando intentaron hablar con un agente de atención al cliente no tuvieron respuestas a sus consultas.

“El sistema de citas en línea se ha visto superado. Se excusan en la pandemia para no brindar citas presenciales. Solo para informes demoran un mes o mes y medio para darte una cita. El call center también es pésimo, si tienes oportunidad de que te atiendan la llamada quienes lo hacen no saben darte respuesta a tus consultas”, denuncia Weber.

El Comercio intentó comunicarse al teléfono de atención al público disponible en la página de Migraciones pero la llamada no fue respondida en las cinco oportunidades en las que se realizó.

“Además, hay dos correos, uno de Informes y otro de Asistencia en Línea. Les he escrito a ambos y cuando me responden de uno me derivan al otro y viceversa, nos envían de un lado al otro sin tener una respuesta”, señala el asesor migratorio.

Weber asegura que ha reportado la situación a la Embajada de Francia y solicitó que se reúna con representantes de Migraciones para abordar el tema. “El cónsul me confirmó que han tenido una reunión hace unos días. Y entiendo que otras embajadas han solicitado reuniones similares. Pero mi cónsul me informó que se reunirá conmigo a mi regreso al Perú, programado para el 25 de octubre”, detalló.

El asesor migratorio estima que esta situación afecta a miles de extranjeros residentes en el Perú y, pese a que no conoce una cifra exacta, asegura poseer pruebas de otros afectados.

MIGRACIONES RESPONDE

El Comercio se comunicó con Migraciones para trasladarle los reclamos recibidos. Sus respuestas, respondidas por correo, son las siguientes:

—Los ciudadanos que se contactaron con nosotros aseguran que no fueron notificados por los canales ofrecidos por Migraciones al momento de aprobarse la modificación. Si bien el decreto fue redactado durante la gestión anterior, ¿en la actual administración se ha notificado a los residentes extranjeros sobre esta disposición?

De acuerdo al articulo 10° del Decreto Legislativo N° 1350, todo administrado tiene el deber de mantener su situación migratoria regular para la permanencia o residencia en el territorio nacional y pagar oportunamente las tasas que le corresponda. En ese sentido, los administrados poseen diferentes canales digitales y presenciales para acceder a la información de su situación migratoria y vencimiento de su residencia. Asimismo, los administrados pueden ingresar sus solicitudes de prorrogas de residencia con 60 días de anticipación para no caer en irregularidad.

Artículo 10° del Decreto Legislativo N°1350.

—Los afectados indican que este tipo de multas no existían en el pasado, algunos de ellos llevan más de 20 años viviendo en el país en la misma condición. ¿Cuál es la justificación para implementar esta nueva penalidad?

Al respecto se informa que en la antigua ley de extranjería si existían sanciones de multa por no llevar a cabo la prórroga de residencia de la calidad migratoria. En ese mismo tenor, con la emisión de la ley de Migraciones, en marzo del 2017, se instauro diversas sanciones siendo una de ellas por exceso de permanencia y residencia. Con fecha 24 de marzo del 2021 se promulgo la modificación del Reglamento de Migraciones (DS N°002-2021-IN), el cual entro en vigencia el 09 de julio del 2021 con la puesta en vigencia del nuevo TUPA de Migraciones.

No obstante, por el Estado de Emergencia que vivió el país por el COVID19, se suspendieron los plazos administrativos entrando en vigencia la aplicación de multas a partir del 20 de agosto del 2021.

—Debido al desconocimiento de esta modificación, los afectados nos refieren que han sido penalizados con montos que llegan hasta los 25 mil soles, los mismos que deberán pagar para poder tramitar su renovación. ¿Con qué opciones cuentan quienes no puedan cubrir estos pagos?

La ley migratoria faculta a los administrados a solicitar fraccionamiento de sus multas. Asimismo, y solo en caso de vulnerabilidad, con previo informe emitido por el área correspondiente, la condonación de multa.

—¿Cuántos extranjeros residentes en el Perú poseen deudas debido a no haber solicitado su prórroga a tiempo?

Aproximadamente 90 mil ciudadanos.

—Ha pasado más de un año desde que la penalidad entró en práctica, ¿debemos entender que esta medida se mantendrá o hay intenciones de modificarla?

En tanto la norma continúe vigente, esta deberá de ser acatada por los ciudadanos extranjeros. Sin perjuicio a ello, Migraciones viene realizando constantes mejoras para nuestros administrados

- En caso de que la medida sea modificada, ¿se anulará la deuda para los residentes? ¿Qué sucederá con quienes ya hayan pagado la misma ante la urgencia de realizar distintos trámites?

La administración está obligada a aplicar las normas vigentes, en ese sentido si hay modificación esta tiene que ser obligatoriamente aplicada a las personas que están comprendidas en el ámbito de la misma.

—¿A qué canales deben estar atentos los extranjeros residentes en nuestro país para evitar perderse nuevas modificaciones como de la que hablamos en este artículo?

La información se encuentra en la pagina web de la entidad: www.migraciones.gob.pe y los canales oficiales de difusión.