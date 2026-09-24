El presidente de Argentina, Javier Milei, se presentó este miércoles 23 ante la Asamblea General de la ONU con un discurso que abordó la soberanía sobre las Malvinas y en el que criticó con dureza a la entidad multinacional calificándola de “inútil”, entre otras cosas por “mirar a otro lado” en la causa de su país con respecto a las islas.

Este fue uno de varios calificativos contra la Organización de las Naciones Unidas, a la que el mandatario acusó de “alimentar a una casta de parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados”. Milei también culpó a la institución de impulsar una gestión deficiente de la pandemia que “destruyó empleos y arruinó la educación de toda una generación de niños” y de promover un experimento de control social a escala global por medio de una interpretación arbitraria de la ciencia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU el 23 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) / ALEXI J. ROSENFELD

Además de esto, el mandatario argentino se refirió a la inteligencia artificial, indicando que la gestión de esta “exige prudencia”, pero que esto “no es lo mismo que el miedo”, posicionándose en contra del control estatal de esta tecnología, en línea con la postura de Estados Unidos. “Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”, dijo Milei.

Blancos internacionales predilectos

Críticas abiertas como la del presidente argentino ante la ONU y en términos poco ortodoxos han sido habituales de su línea discursiva, que también tiene como blancos a otros líderes políticos y personalidades de diversos ámbitos.

Buena parte de los objetivos de estas críticas e incluso insultos de Milei suelen ser políticos de tendencias opuestas, que con frecuencia son adversarios ideológicos de sus aliados internacionales.

Uno de los incidentes más notables del tiempo reciente ocurrió en agosto, cuando Milei utilizó duros calificativos contra su homólogo brasileño Lula da Silva, al que llamó “ladrón” y “presidiario” durante un evento de la campaña política de Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante el Debate General del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA / OLGA FEDOROVA

Esas palabras encontraron la respuesta de Lula y generaron tensión diplomática entre ambos países, lo que no impidió que el jefe de gobierno argentino criticara al mandatario brasileño nuevamente al volver a su país.

El historial de ataques de Milei a Lula ya tenía antecedentes que se remontaban a mayo del 2023, cuando lo llamó “zurdo salvaje” y lo acusó de apoyar a “dictadores, violadores de derechos humanos y autócratas con las manos manchadas de sangre”.

Lula da Silva no es la única autoridad de Brasil contra la que ha cargado Javier Milei, pues también lo ha hecho con el hoy investigado Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo Federal brasileño al que llamó “basura calva” en el 2024 al cuestionar su papel en el juicio que llevó a la sentencia contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Pedro Sánchez, presidente de España, ha sido otro de los jefes de gobierno cuestionados por Milei, al punto que en el 2024 el primero llegó a ordenar el retiro de su embajadora en Argentina a causa de los agravios de Milei durante y luego de su visita al estado ibérico en mayo del citado año.

El gobernante argentino calificó a su par español de “cobarde, mentiroso e incompetente” y, a pesar del pedido de disculpas que hizo el gobierno español, el líder sudamericano insistió en su postura.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez durante la presentación en La Moncloa de ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA', el 21 de septiembre de 2026. (Javier Lizón / EFE)

Durante ese período, Milei dijo que Sánchez tenía “un complejo de inferioridad” con respecto a él, indicando que “se escondía bajo las faldas de mujeres” para atacarlo, aludiendo a los casos de corrupción del entorno del mandatario español y denominando “corrupta” a la pareja de este último, Begoña Gómez.

Más recientemente, el presidente argentino volvió a arremeter contra Pedro Sánchez en medio de la crisis migratoria de Ceuta. “Una izquierda radical controla el continente y España es un ejemplo claro: Pedro Sánchez y el PSOE facilitan la inmigración descontrolada y destruyen la identidad española”, dijo el líder argentino a inicios de septiembre.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido otro de los blancos predilectos de Javier Milei y uno de los políticos con el que ha protagonizado varios intercambios dialécticos.

En enero del 2024 Milei llamó a Petro “asesino comunista” que “estaba hundiendo” a su propio país, lo que llevó a la posterior expulsión de funcionarios diplomáticos argentinos de Colombia luego de que el político libertario insistiera con estos calificativos en marzo. Por aquel entonces, el mandatario colombiano respondió llamando a su homólogo rioplatense un “nostálgico de Mussolini”.

El desagrado mutuo se prolongaría hasta el fin del ciclo presidencial de Petro, con Milei señalando en agosto de este año que el colombiano era “parte de la peor historia de Colombia”.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. (Foto: EFE)

El actualmente detenido Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, fue también uno de los más grandes objetos de críticas de Milei desde antes de que este fuera investido presidente de Argentina.

Milei calificó reiteradamente al líder chavista como un “criminal, empobrecedor y asesino de su propia gente”, manteniendo el discurso contra el exdictador venezolano a lo largo de los años siguientes y celebrando su captura por parte de Estados Unidos a inicios de este año.

Otros mandatarios como Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, tampoco se salvaron de la locuacidad de Milei. Sobre AMLO dijo en julio del 2024 que era un “ignorante” y sobre Sheinbaum ha afirmado que es “un horror”.

Ni el papa se salva

Las opiniones de Milei han ido más allá del entorno directo de la política e incluso alcanzaron al difunto papa Francisco al que llegó a llamar “imbécil”, “asno” y promotor del “mal” y el “comunismo”.

“El papa es el representante del Maligno en la Tierra ocupando el trono de la casa de Dios”, dijo Milei en la televisión argentina en noviembre del 2020.

Esta foto tomada y distribuida el 12 de febrero de 2024 por The Vatican Media muestra al papa Francisco durante una audiencia privada con el presidente argentino Javier Milei en el Vaticano. (Foto: AFP). / HANDOUT

La llegada de Javier Milei a la presidencia argentina marcaría un cambio sustancial en esa apreciación pública, sobre todo a raíz de la reunión que el mandatario argentino y el pontífice sostuvieron en el Vaticano en febrero del 2024.

De forma más amplia, diversas instancias internacionales han sido otro foco de las arremetidas discursivas de Milei. Entre ellas se encuentra el Mercosur, al que Milei llamó en agosto del 2023 una “unión aduanera defectuosa que crea desviaciones del comercio y perjudica a los argentinos”.

El hombre fuerte de Buenos Aires igualmente ha apuntado negativamente hacia el Foro Económico Mundial, al que acusó en el 2024 de “no defender los valores occidentales” y de estar “cooptado por una visión del mundo que conduce inexorablemente al socialismo” por “estar contaminado con una agenda colectivista”.

Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional recibió críticas de Milei, que años atrás lo definió como “un conjunto de burócratas internacionales que promueven el colectivismo y la intervención estatal”.

Los presidentes José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Luis Abinader y Javier Milei, posando durante la reunión del Escudo de las Américas, en Washington, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. (@Rodrigo_PazP / EFE) / @Rodrigo_PazP

“Son cómplices de los políticos ladrones porque financian el gasto público con la plata de los contribuyentes del mundo”, declaró el líder argentino en septiembre del 2020.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido una de las entidades más criticadas por Milei, a la que llamó en el 2020 “cueva de burócratas comunistas que operan como un brazo del régimen chino” y “promueven cuarentenas cavernícolas que destruyen la economía mundial”.

Poco más de un año después de su investidura como presidente, Milei anunció el retiro de Argentina de la OMS, argumentando que se trataba de un organismo politizado y cuestionando nuevamente las políticas que promovió durante la pandemia de COVID-19. La medida se formalizó en marzo de este año.

Enemigos en Argentina

A nivel interno, el presidente de Argentina ha sido incluso más activo con las acometidas verbales hacia figuras políticas antagónicas, siendo la más importante de ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta última ha sido considerada por Milei como la “responsable de la decadencia argentina” a lo largo de los años.

“Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de la banda que saqueó la Argentina, una delincuente que debería estar presa por el daño irreparable que le provocó a la economía y a la sociedad”, decía el líder libertario en el 2020.

Cristina Fernández. (Foto: EFE)

Con el pasar del tiempo estos calificativos se mantuvieron y se incrementaron con la incursión de Milei en la política, sindicando a Fernández y al kirchnerismo de “dejar una bomba plantada para destruir el futuro” de las próximas generaciones.

“Me encantaría meter el último clavo al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro”, dijo Milei en octubre del 2024. “Saludos, Cris. Esto va para vos, que te gusta hablar de economía sin saber un car… y habiendo dejado al país en la miseria absoluta”, señalaría meses después.

Sergio Massa, antiguo ministro de Economía y adversario de Milei en las elecciones del 2023, fue otro destinatario de sus señalamientos, siendo catalogado por el actual presidente como “delincuente de la política”, “máximo exponente de la casta prebendaria” y el “rey de la inflación”.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ha sido llamado por Milei “un tipo siniestro que usa el presupuesto público para comprar voluntades”, añadiendo calificativos como “zurdo de m…” y “comunista de clóset”. Sobre gobernadores provinciales como Axel Kicillof o Martín Llaryora, el líder derechista ha dicho que “son traidores que están jugando contra la gente”.

Periodistas como Marcelo Bobelli o Adrián Ventura han sido también objeto de los ataques de Milei, quien los considera “operadores mediáticos” y generadores de mentiras que buscan desestabilizar al gobierno.

El fallecido Jorge Lanata fue otro hombre de prensa que recibió ataques del político derechista, quien lo trataba de “mentiroso” y de receptor de dinero mal habido, lo que llevó a que el periodista emprendiera acciones legales contra Milei.

La relación de Milei con el colectivo artístico argentino también ha sido compleja, destacando su conflicto verbal abierto con Lali Espósito, cantante que ha sido una voz crítica habitual del libertario y su partido, La Libertad Avanza.

Milei ha acusado a la cantante y actriz Lali Espósito de hacer propaganda política.

Javier Milei se ha referido a la cantante como “Lali Depósito”, señalándola de recibir presuntamente grandes sumas de dinero por parte de gobiernos provinciales por espectáculos “a costa” de la población, sobre todo los más jóvenes.

Paralelamente, el gremio de actores de Argentina y otros grupos de artistas que criticaron los recortes de financiamiento cultural de la gestión de Milei fueron objeto de los ataques del presidente, que los calificó de “parásitos del Estado” y de ser personas “que defienden sus privilegios” mientras el resto del país vive en la pobreza.

Pese a lo anterior, los desencuentros de Milei no se han remitido a personas de posturas directamente opuestas, sino también han tenido como focos provenientes de su parcela política o incluso más cercanos ideológicamente a él.

El caso más reciente ha sido su distanciamiento de Victoria Villarruel, su vicepresidenta y con quien ha tenido diferencias en materia de la retórica internacional, el manejo del gobierno a nivel de seguridad interna y la relación con los gobiernos subnacionales y el Congreso.

Al provenir de un sector más ligado al conservadurismo y de una vena tradicionalista más institucional, la compañera de fórmula de Milei se ha mostrado en desacuerdo con la influencia del círculo de Milei en la toma de decisiones de Estado y ha llegado a oponerse a la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de Argentina, considerando que no cumplía con el perfil técnico necesario.

La desavenencia llegó a su punto más alto a fines del 2024 cuando Milei apartó a Villarruel de las decisiones relevantes del gobierno, considerándola parte de “la casta”, término derogatorio que el líder libertario usa para catalogar a los políticos tradicionales.

La desconfianza del jefe de la Casa Rosada hacia Victoria Villarruel se hizo todavía más pronunciada a mediados del 2025, tildándola de “traidora” y “opositora” luego de que el Congreso argentino aprobara aumentos de pensión a los jubilados y otros proyectos legislativos.

Villarruel ha respondido a este y comentarios similares que la señalan como tejedora de alianzas con los rivales políticos del gobierno, alegando que el presidente argentino se ha dejado llevar por “persecuciones imaginarias”.

El diario “La Nación” la ha llamado el “jarrón chino” del Poder Ejecutivo argentino, alegoría que hace referencia a que tiene un rol valioso e institucional que nadie sabe cómo utilizar y que puede incluso llegar a “estorbar”.

Con el anuncio de la visita del papa León XIV a Argentina este año, todavía se desconoce qué participación tendrá la vicepresidenta en el programa oficial del evento, al tratarse de una figura que tiene buenas relaciones con la Iglesia Católica en el país, que ha reclamado un clima de concordia de cara al arribo del pontífice.

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