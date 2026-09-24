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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Guillermo Vera Ayala

El presidente de Argentina, Javier Milei, se presentó este miércoles 23 ante la Asamblea General de la ONU con un discurso que abordó la soberanía sobre las Malvinas y en el que criticó con dureza a la entidad multinacional calificándola de “inútil”, entre otras cosas por “mirar a otro lado” en la causa de su país con respecto a las islas.

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