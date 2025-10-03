Milei en medio de turbulencias políticas y financieras a solo tres semanas de elecciones clave

El mandatario argentino, Javier Milei, sigue encadenando reveses políticos frente a un Congreso en el que, ya se sabe, no tiene mayoría. Este jueves 2 el Senado revirtió dos vetos presidenciales y dejó firmes y vigentes las leyes que amplían fondos para universidades (58 votos contra 7) y hospitales pediátricos (59 contra 7).

Recordemos que con estos dos rechazos ya son tres los cachetazos legislativos sufridos por Milei en apenas dos meses. El primero fue el intento de bloquear una ley que ampliaba fondos destinados a personas con discapacidad.

Según el gobierno libertario, tales leyes habían sido objetadas bajo el argumento de que conspiraban contra la política de ajuste del gasto público y el objetivo de ‘déficit cero’ planteado desde que llegó al poder, a fines del 2023. Pero con la decisión de la cámara alta, el Ejecutivo está obligado a promulgar y aplicar las leyes que quiso vetar.

Como recalca el diario argentino “La Nación”, esta dura derrota ya no se presenta como una novedad, pero sí marca un hecho inédito: desde el retorno de la democracia al país en 1983, no ocurría que el Parlamento ratificara tres leyes en un mismo período legislativo tras rechazar los vetos del Poder Ejecutivo.

El citado medio remarca que esta tendencia negativa surgió luego de que la gestión libertaria rompiera sus alianzas estratégicas con gobernadores provinciales con el objetivo de “imponer su política electoral para los comicios venideros”.

Estas derrotas se producen, además, en un contexto político y económico complejo con situaciones urgentes que el gobierno aún debe dilucidar y que tendrán pronto dos fechas importantes.