Milei en medio de turbulencias políticas y financieras a solo tres semanas de elecciones clave

El mandatario argentino, Javier Milei, sigue encadenando reveses políticos frente a un Congreso en el que, ya se sabe, no tiene mayoría. Este jueves 2 el Senado revirtió dos vetos presidenciales y dejó firmes y vigentes las leyes que amplían fondos para universidades (58 votos contra 7) y hospitales pediátricos (59 contra 7).
Recordemos que con estos dos rechazos ya son tres los cachetazos legislativos sufridos por Milei en apenas dos meses. El primero fue el intento de bloquear una ley que ampliaba fondos destinados a personas con discapacidad.
Según el gobierno libertario, tales leyes habían sido objetadas bajo el argumento de que conspiraban contra la política de ajuste del gasto público y el objetivo de ‘déficit cero’ planteado desde que llegó al poder, a fines del 2023. Pero con la decisión de la cámara alta, el Ejecutivo está obligado a promulgar y aplicar las leyes que quiso vetar.
Como recalca el diario argentino “La Nación”, esta dura derrota ya no se presenta como una novedad, pero sí marca un hecho inédito: desde el retorno de la democracia al país en 1983, no ocurría que el Parlamento ratificara tres leyes en un mismo período legislativo tras rechazar los vetos del Poder Ejecutivo.
El citado medio remarca que esta tendencia negativa surgió luego de que la gestión libertaria rompiera sus alianzas estratégicas con gobernadores provinciales con el objetivo de “imponer su política electoral para los comicios venideros”.
Estas derrotas se producen, además, en un contexto político y económico complejo con situaciones urgentes que el gobierno aún debe dilucidar y que tendrán pronto dos fechas importantes.
Con el descalabro de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires aún caliente (el peronismo le sacó un millón de votos de ventaja a inicios de setiembre), Javier Milei fijó la mira en los comicios legislativos nacionales que se llevarán a cabo a fines de este mes para que La Libertad Avanza (LLA) recupere parte del terreno perdido. Tal fue el mazazo tras la derrota en la capital que Milei ha retomado el contacto con el expresidente Mauricio Macri después de un año de distanciamiento a ver si el macrismo puede ayudar. Pero se ha topado con un obstáculo embarazoso en los últimos días.
José Luis Espert, diputado y primer candidato oficialista para la contienda electoral del domingo 26, es la piedra en el zapato por sus presuntos nexos con un empresario acusado en Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico (habría un supuesto giro de US$ 200.000 a Espert por parte del criminal Fred Machado). Aunque ha sido ratificado por el gobierno como postulante, ello se dio luego de posturas distintas: el jefe de Estado tildó la acusación contra Espert de operación del kirchnerismo y “chisme de peluquería”, mientras su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instaba al postulante aludido a dar explicaciones urgentes.
El gobierno libertario atraviesa además una tormenta financiera y el mismo Milei ha reconocido esta semana que hay una fuerte desaceleración de la actividad económica y que el malestar social ha aumentado, pero ha culpado de ello al peronismo por querer “destruir” su modelo. La situación empeoró con la mencionada derrota oficialista en el mayor distrito electoral del país, lo cual disparó la volatilidad financiera y cambiaria. En ese contexto el rescate o salvataje de US$ 20.000 millones anunciado por Washington apareció como un bálsamo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este jueves 2 que “en los próximos días” se reunirá con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para ultimar la ayuda.
Los legisladores demócratas de EE.UU. han exigido “detener de inmediato” el plan de ayuda financiera, enfatizando que la Administración Trump “no debería subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de medio mandato en nombre de su amigo”, en referencia a Milei, “y justo luego de que ese país tomara medidas para socavar a los agricultores estadounidenses”, en alusión al plan libertario de suspender los impuestos a la exportación de soja. Incluso los congresistas republicanos han criticado el ‘timing’ de la asistencia: cuando la soja argentina acabará en manos de China con esta medida. En este escenario, la visita de Milei a la Casa Blanca el martes 14 cobra inusitado interés.