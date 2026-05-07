“No voy a ejecutar a una persona honesta e inocente, ni en pedo se va a ir”. Con estas contundentes palabras, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió en las últimas horas la continuidad de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito.

El líder libertario llegó a la presidencia hace casi dos años y medio enarbolando como banderas la transparencia y las fuertes críticas a la corrupción kirchnerista. En este lapso su gobierno se ha visto salpicado por sospechas de corrupción.

El primer caso que lo golpeó duro estalló en febrero del año pasado, justo en el Día de los Enamorados, cuando Milei presentó en su cuenta de X una criptomoneda supuestamente dedicada a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos del país”. Más tarde borró el posteo por “no estar interiorizado con los pormenores del proyecto”.

Pero el daño ya estaba hecho: el valor de la moneda digital $Libra se disparó velozmente y se desplomó con la misma rapidez, lo cual costó millones de dólares a los inversores y desató un escándalo y una investigación que continúan hasta hoy, y en la cual nuevas pruebas ponen en cuestión la inocencia presidencial.

El segundo caso tiene que ver con los presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según reportó la cadena CNN, en febrero de este año 19 personas fueron procesadas por la justicia por dichos cargos y el exdirector de dicho organismo, Diego Spagnuolo, amigo y abogado personal de Milei hasta entonces, fue señalado como el líder de una asociación ilícita compuesta por funcionarios y privados.

En realidad el gran alboroto estalló en agosto del año pasado cuando se filtraron unos audios en los que Spagnuolo exponía una trama de sobornos en las compras de medicamentos e involucraba a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”, bramó el jefe de Estado. El caso aún es ventilado en la justicia.

El tercer escándalo está en curso y tiene como protagonista a quien fuera el vocero de la presidencia desde el inicio del mandato de Milei y que en noviembre del año pasado dejó ese puesto para ocupar el de jefe de Gabinete de Ministros en reemplazo de Guillermo Francos.