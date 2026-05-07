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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Francisco Sanz Gutiérrez

“No voy a ejecutar a una persona honesta e inocente, ni en pedo se va a ir”. Con estas contundentes palabras, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió en las últimas horas la continuidad de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito.