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Resumen

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La expresidenta panameña Mireya Moscoso estuvo entre los líderes que llegaron a Lima para participar en los actos de asunción de Fujimori. (Foto: Julio Reaño / GEC)
La expresidenta panameña Mireya Moscoso estuvo entre los líderes que llegaron a Lima para participar en los actos de asunción de Fujimori. (Foto: Julio Reaño / GEC)
/ Julio Reaño
Por Milagros Asto Sánchez

Durante su visita al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori, la exmandataria panameña Mireya Moscoso abordó los retos de la presidenta peruana para liderar una nación agobiada por crisis políticas y la necesidad de grandes cambios. Destacó los desafíos para una lideresa, un rol que ella asumió con dificultades cuando se convirtió en la primera jefa de Estado de su país entre 1999 y el 2004.

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Entrevista