Mohammed bin Salman | G20 | Argentina pide informes al exterior sobre príncipe de Arabia Saudita

Un fiscal de Argentina pidió averiguar si existen procesos judiciales en contra del príncipe saudí Mohammed bin Salman en la Corte Penal Internacional y en los países Turquía, Yemen y Arabia Saudita.

El fiscal Ramiro González solicitó el envío de exhortos a esos países en un dictamen que le hizo llegar el miércoles al juez federal Ariel Lijo, dijo a The Associated Press un empleado del juzgado del magistrado que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar esta información.

El príncipe saudí llegó a primera hora del día a Buenos Aires para asistir a la Cumbre del G20 que tendrá lugar el viernes y sábado.

El juez Lijo recibió recientemente una denuncia de Human Rights Watch en contra del príncipe heredero, señalado como presunto responsable de crímenes de guerra en Yemen y de haber ordenado el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul en octubre. El fiscal Ramírez colabora con el magistrado en este caso.

El juez debe decidir ahora si da curso a lo solicitado por el fiscal, quien busca determinar si procede que la justicia argentina investigue al príncipe.

Ramírez indicó además en su dictamen que, si prospera, este caso podría ser de competencia exclusiva de la Corte Suprema Argentina, según extractos de su escrito reproducidos en medios de prensa.

El tiempo que le llevaría al juez decidir si avala el dictamen del fiscal y el eventual pedido de exhortos a Yemen y Arabia Saudita a través de la cancillería argentina hacen muy improbable que la justicia del país sudamericano decida en el corto plazo las medidas que tomaría sobre la situación del príncipe.

El polémico heredero de la corona saudí se dirigió a la embajada de su país en Buenos Aires, donde se extremaron las medidas de seguridad con un vallado y decenas de agentes policiales.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, valoró positivamente la medida del fiscal al señalar en un comunicado que “al avanzar hacia una investigación formal, las autoridades judiciales argentinas están enviado un mensaje claro: ni siquiera los más poderosos, como Mohammed bin Salman, están por encima de la ley y serán sometidos a escrutinio si están implicados en crímenes internacionales”.

El dirigente humanitario indicó que “una nube de sospechas” se cernirá sobre el príncipe mientras intenta “reconstruir su reputación destrozada en el G20”. Los líderes mundiales “deberían pensar bien si desean tomarse fotos junto a alguien que podría terminar investigado por crímenes de guerra y torturas ", agregó.

Human Rights Watch pretende que el príncipe sea investigado en Argentina porque considera que la justicia saudí está bajo control gubernamental y piden que la justicia del país sudamericano evalúe el papel de Mohammed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen contra rebeldes cuando el heredero de la corona ejercía como ministro de Defensa.

Este es el primer viaje del príncipe Mohammed al exterior desde el asesinato del periodista, quien era un opositor a la monarquía saudí. El caso ha generado fuertes críticas de potencias occidentales que estarán presentes en la Cumbre del G20.

Argentina mantiene buenas relaciones con Arabia Saudita y los dos países firmaron acuerdos para promover el turismo y el patrimonio cultural de forma recíproca.

La justicia del país sudamericano instruye desde 2010 una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la guerra civil (1936-1939), el posterior régimen dictatorial de Francisco Franco, fallecido en 1975, y el inicio del proceso democrático. La causa, en donde se aplica el principio de jurisdicción universal, prosperó por la denuncia interpuesta por familiares de víctimas del Franquismo.

Fuente: AP y Reuters