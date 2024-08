Hasta este martes 20, solo en la RDC se han contabilizado 17.794 casos y 535 muertes desde inicios del 2024, indicó en una rueda de prensa Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), que hace una semana declaró el brote como emergencia de salud pública de importancia continental.

Kaseya afirmó que en comparación con el mismo período del 2023 los contagios han aumentado un 104%, mientras que las muertes son un 11% más, recuerda la agencia Efe.

A nivel continental, casi 19.000 casos de mpox y 540 muertes se contabilizan hasta el momento en doce países de África en lo que va del año. Aparte de la RDC, las otras naciones afectadas son, por orden de incidencia, Burundi, República Centroafricana, República del Congo o Congo-Brazzaville, Nigeria, Camerún, Sudáfrica, Liberia, Ruanda, Uganda, Costa de Marfil y Kenia.

Debido a la rápida expansión y elevada mortalidad de una nueva variante (denominada clado 1b), el 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata del nivel más alto de alerta mundial del organismo internacional.

Las superficies dorsales de un caso de mpox en un paciente que mostraba la apariencia de la erupción característica durante su etapa de recuperación. (Foto de Brian W.J. Mahy / Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades / AFP) / BRIAN W.J. MAHY

La decisión, que reconoce la amenaza potencial que este virus supone para estados de todo el mundo también se dio luego de que se detectara un primer caso en Suecia de un viajero que había estado en un área de África donde el virus circula con intensidad.

La nueva variante es diferente al denominado clado 2, que causó en el 2022 un violento brote en África y cientos de casos en Europa, Norteamérica y países de otras regiones. Aunque hay más de 70 casos de mpox en el Perú, ninguno es de la nueva variante.

Juan More, virólogo inmunólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que la alerta que ha dado la OMS busca que los países, principalmente los que están siendo afectados, tomen medidas para el rastreo de la vigilancia genómica del virus.

Síntomas y precauciones Los expertos han enfatizado que el mpox, que que puede provocar inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas dolorosas, no es solo una enfermedad de transmisión sexual, sino que se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o las mucosas de animales infectados, pero también a través del contacto piel con piel si se presentan lesiones causadas por el virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos enfatizan que la mejor protección contra el mpox son las vacunas. Además, las personas pueden protegerse evitando el contacto cercano con quienes presenten signos y síntomas, incluidas aquellas con lesiones en la piel o lesiones genitales. También se recomienda alejarse de animales salvajes y materiales contaminados cercanos a las áreas donde se produce el mpox regularmente, así como evitar comer o preparar carne de animales silvestres o utilizar productos derivados de animales silvestres.

“Lo que se tiene que hacer es entender el virus, saber qué características tiene y cómo es que se están dando los contagios. También es importante entender el contexto, hay que saber dónde están ocurriendo estos brotes. En general, África tiene bastantes problemas estructurales, en el sistema de salud, la misma naturaleza de la geografía y la pobreza son factores que contribuyen a la emergencia de estos casos”, dice a El Comercio

También destaca que los gobiernos deben trabajar para orientar el uso de las vacunas hacia los lugares donde se necesitan más e influir para que las farmacéuticas comiencen a producir mayores dosis para que haya un respaldo en caso de que los contagios se desborden.

“Es importante que los países que están fuera de África trabajen en la prevención. Nosotros tenemos el virus como tal en el Perú. La prevención tiene que continuar y la vigilancia del virus tiene que hacerse. Eso es lo primero. Lo otro es apostar por un plan de vacunación nacional. Más que tomar la situación con alarma, lo que hay que hacer es ocuparse del tema. De la misma forma, la educación a las poblaciones en riesgo demora y cuesta, pero el MINSA lo tiene que hacer. Mucha gente piensa que esto va a ser como el COVID-19 y, afortunadamente, este virus tiene un patrón de transmisión distinto. Esa es una ventaja que tenemos y, bajo esa premisa, esto no se nos debería escapar de las manos”, explica.

Varios países avanzan cada vez más en sus medidas de prevención. A continuación repasamos la situación en algunos de ellos.

RDC y las naciones de África

Tras haber declarado la emergencia de salud pública de importancia continental, los responsables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) han afirmado que tienen un “plan claro” para adquirir y poner a disposición de los africanos 10 millones de dosis de vacuna de aquí a finales del 2025, que se empezarán a distribuir en los próximos días.

“Todavía no hemos empezado a vacunar, lo haremos dentro de unos días. Estamos trabajando con todos los países y ultimando los planes continentales con UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurarnos de que no perdemos ni una dosis de esta vacuna tan cara”, afirmó Kaseya.

El apoyo internacional está siendo fundamental. Este martes 20, el subsecretario de Estado para África del Reino Unido, Ray Collins, anunció una ayuda de tres millones de libras (unos 3,5 millones de euros) para combatir el brote de mpox en la República Democrática del Congo (RDC).

Un niño infectado con Mpox, en el centro de tratamiento de Mpox en el hospital general de referencia Nyiragongo, al norte de la ciudad de Goma en la República Democrática del Congo, el 16 de agosto de 2024. (Foto de GUERCHOM NDEBO / AFP) / GUERCHOM NDEBO

El país africano también espera recibir más de tres millones de dosis de vacunas por parte de Japón, Bélgica y Estados Unidos, con un primer lote que se espera para finales de esta semana.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha urgido a los países que están en posesión de reservas de vacunas contra mpox, y que no tienen un brote activo, a que donen vacunas a África antes de dos semanas, que es el tiempo que se maneja en emergencias.

Suecia y más países europeos

Suecia se convirtió el 15 de agosto en el primer país en informar de un caso de la nueva variante de mpox fuera de África, pero la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), Pamela Rendi-Wagner, considera que, por el momento, el riesgo de un brote importante de mpox en Europa es “de muy bajo a bajo”.

Autoridades sanitarias suecas afirmaron que la persona que tiene el virus había recibido tratamiento y se le habían dado “reglas de conducta”. Dados los recursos que existen en Suecia y otros países con buenos sistemas sanitarios para detener el mpox, los científicos creen que si se identifican nuevos brotes vinculados con el Congo, la transmisión podría detenerse relativamente rápido.

La dirección general de Sanidad de la Comisión Europea encabezó una reunión el lunes 19, celebrada de forma telemática, en la que se compartió la información más actualizada y los siguientes pasos con el ECDC, la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud y el CDC africano.

En tanto, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, insistió en la misma jornada en que lograr un “enfoque coordinado” a nivel europeo será “esencial para evitar potenciales brotes de casos de mpox”.

También se divulgó que la farmacéutica danesa Bavarian Nordic ha solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que extienda la aprobación para el uso en adolescentes de su vacuna contra la mpox, la única aprobada por las autoridades competentes en Europa y Estados Unidos.

En tanto, Francia ha afirmado que es probable que se registren casos en su territorio, mientras que las autoridades sanitarias españolas recomiendan la vacunación y hacen seguimiento de la evolución del mpox, que dejó en el país más de 8.000 casos de la anterior variante, 264 de ellos registrados este año.

En España aún no se ha detectado ningún caso de esta variante, y aunque el Ministerio de Sanidad no descarta que ya esté presente en el país ibérico, ha destacado que los positivos más recientes no han cambiado ni en gravedad ni en sintomatología a los que se vienen haciendo desde abril del 2022.

Perú y Latinoamérica

Hasta ahora, Latinoamérica no ha reportado casos de la variante clado Ib de mpox, pero ante la declaración de emergencia de salud pública internacional de la OMS, las autoridades sanitarias de varios países de la región han emitido alertas de vigilancia epidemiológica y toman medidas de prevención.

El Ministerio de Sanidad argentino anunció que reforzará los controles sanitarios en aeropuertos y otros puntos de entrada al país, mientras sigue “priorizando las acciones de vigilancia epidemiológica para la detección, diagnóstico precoz, atención adecuada e implementación de medidas de aislamiento y rastreo de contactos de posibles casos”.

En Colombia, las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia y emitieron recomendaciones, en especial, para los trabajadores de la salud y poblaciones de mayor riesgo. Posturas similares se tomaron en naciones como México y Paraguay.

El Ministerio de Salud de El Salvador dijo que mantiene “los controles en fronteras y en todo el territorio” y que cuenta con la “capacidad para realizar pruebas diagnósticas en laboratorios nacionales y seguimos un protocolo médico especializado”.

En Venezuela, quienes quieran ingresar al país deberán reportar en la ficha de vigilancia epidemiológica su estado de salud y datos personales para su seguimiento médico.

El Ministerio de Salud de Perú emitió una alerta epidemiológica en sus centros de salud, en la que recomienda fortalecer las acciones de vigilancia e investigación epidemiológica; así como fortalecer las capacidades de los profesionales del sector.

También llama a adecuar los diferentes servicios de salud para garantizar la atención a las personas que resulten afectadas por la enfermedad, fortificar la operatividad de los laboratorios con material genético para la identificación de la mpox y garantizar el stock de vacunas, insumos, recurso humano y logístico para implementar estrategias de vacunación en beneficio a las personas pertenecientes al grupo de riesgo.

Además, se ha establecido la elaboración de un plan comunicacional basado en la comunicación de riesgo, que permitirá adecuar mensajes preventivos en la sociedad.

China

China anunció el viernes 16 que ante la propagación del mpox aplicará durante medio año controles sobre las personas y los bienes llegados al país.

La administración aduanera del gigante asiático afirmó que la gente llegada de naciones con brotes de este virus, que hayan estado en contacto con casos de mpox o que muestren síntomas compatibles “deberán tomar la iniciativa de presentarse a los servicios de aduanas al entrar al país”.

Además, los vehículos, contenedores y otros bienes procedentes de áreas con casos de la viruela del mono también deberán ser desinfectados.