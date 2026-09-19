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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Niños de una escuela primaria en Francia usan inteligencia artificial en una clase de matemáticas. La imagen es de marzo del 2025. (Foto: AFP)
Niños de una escuela primaria en Francia usan inteligencia artificial en una clase de matemáticas. La imagen es de marzo del 2025. (Foto: AFP)
Por Milagros Asto Sánchez

La inteligencia artificial (IA) avanza tan rápido que casi no hay tiempo para asimilar con propiedad las enormes interrogantes sobre su impacto en nuestra vida diaria. Los propios gigantes de esta tecnología advirtieron en las últimas semanas sobre sus riesgos y pidieron desacelerar su desarrollo. El debate tiene un lugar importante en el campo de la educación, campo en el que se habla cada vez más de los potenciales efectos negativos de la IA en el aprendizaje y el pensamiento crítico de millones de estudiantes en todo el mundo.