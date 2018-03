Stephen Hawking, famoso físico británico, murió a los 76 años

El reputado científico y físico británico Stephen Hawking murió este martes a los 76 años, confirmó un portavoz de su familia.

"Estamos profundamente entristecidos porque nuestro querido padre haya fallecido", declararon los hijos del profesor Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado publicado por la agencia británica Press Association.

"Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán muchos años", agrega el documento.

Stephen Hawking se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia por su destacado rol, no solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico.

Escribió de manera tan lúcida sobre los misterios del espacio, el tiempo y los agujeros negros, que su libro “Breve Historia del Tiempo”, se volvió un éxito de ventas a nivel internacional, convirtiéndolo en una de las mayores celebridades del mundo científico desde Albert Einstein.

Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en el Reino Unido. A los 21 años se le detectó esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que en su caso no fue letal. Vivió más de medio siglo con ella.

Hawking reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido.

En julio de 2015 presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre.

La noticia de su deceso se ha propagado rápidamente a medios electrónicos de todo el mundo gracias a la Internet.

SU HISTORIA FUE LLEVADA AL CINE

La vida de Stephen Hawking fue llevada a la pantalla grande en una película de nombre "La teoría del todo", basada en el libro "Travelling to Infinity: My life with Stephen" de Jane Hawking.

El físico británico Stephen Hawking al lado de Eddie Redmayne, quien lo interpretó en "La teoría del todo". (Foto: Agencias) Difusión

El filme dirigido por James Marsh tuvo como protagonista a Eddie Redmayne, quien por su trabajo ganó el Premio Oscar a Mejor Actor.

El Comercio/Agencias