La estrella del fútbol Diego Armando Maradona, que murió el miércoles tras sufrir un paro cardíaco, habría dejado una nota por escrito con el pedido de ser embalsamado para “permanecer en la gente y que su cuerpo se siga viendo”, según un periodista amigo del ‘Pelusa’.

”Cuando surgió la idea de (hacerle) un monumento, dijo que no. ‘Yo quiero que me embalsamen’, y eso quedó escrito”, reveló el periodista Martín Arévalo en el canal argentino TyC Sports. ”A la familia le van a hacer llegar un papel firmado por Diego para que su cuerpo sea embalsamado”, añadió el cronista que mantuvo una relación muy cercana con el astro.

El deseo surgió en medio de una charla informal durante la pandemia entre Maradona y su círculo íntimo, entre quienes se encontraba su abogado Matías Morla.

¿Pero cómo es el proceso de embalsamamiento de un cuerpo? Este comienza por una incisión en la arteria del fallecido. Primero se extrae toda la sangre del cuerpo y luego se le introduce una mezcla de formol, agua, conservantes, fijadores, germicidas, alcohol, glicerol, formalina y colorantes parecidos al tono de la sangre.

De esta manera, se evita que el cuerpo se torne de color azul cuando inicia el proceso de descomposición propio de su condición de fallecido y lo mantiene de un tono similar al que la persona tenía cuando estaba vivo.

Los químicos aportan en la parte de la conservación del cuerpo, evitando así que los tejidos y gérmenes generen factores que ayuden en la putrefacción del fallecido.

Con respecto a los órganos, como el estómago o los pulmones, se vacían completamente mediante técnicas distintas y se llenan de este líquido para preservarlos. En caso de la hinchazón del cuerpo propio de enfermedades de pacientes con cáncer, entre otros, también se utilizan sustancias que eliminen estos líquidos.

Una vez terminado este proceso se procede con la tanaroestética, que es una manera de mejorar el aspecto del cadáver para ser exhibido en velatorios o, en estos casos, su embalsamamiento.

Una vez embalsamado, el cuerpo necesita ser colocado en un ambiente frío y sin humedad. Según comentó la profesora del Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee, Sue Black, a la BBC, se utiliza maquillaje y peluca para mantener un buen aspecto externo.

Embalsamamiento en el Perú

Si bien el proceso y técnica de embalsamamiento es similar en todo el mundo, el trámite para embalsamar a una persona es diferente en cada país.

En el Perú, las encargadas de embalsamar a la persona son las diferentes funerarias que se especializan en esto; sin embargo, los familiares son los responsables de llevar el certificado otorgado por un médico patólogo que confirme que el cuerpo puede ser embalsamado.

Al respecto, Sthepany Miranda, anatomo patóloga de la morgue de Lima, conversó con este diario y explicó acerca del proceso a seguir para conseguir este certificado.

“Lo primero que se necesita es el DNI del fallecido, el certificado de defunción y el DNI de la persona que está haciendo el trámite, que debe ser un familiar directo, conviviente o conyugue, de segundo o tercer grado. En caso de una muerte violenta se necesitaría el certificado de necropsia, que lo hace un médico legal”, afirmó la médica.

“En caso de muerte violenta como, por ejemplo, los homicidios, suicidios, ahogados, quemados, las negligencias médicas, la muerte súbita, que son personas a quienes encuentran en su casa fallecidas y que no encuentran una causa de muerte en el momento, cuando han estado 24 horas en el hospital antes de fallecer o cuando llegan cadáver, todas esas personas deben pasar por necropsia de ley y después de que les den el certificado recién se puede realizar el embalsamamiento”, especificó Sthefany Miranda.

Y añadió: “Nosotros damos el certificado para embalsamar y dentro del requisito para que te den ese certificado está el certificado de defunción y el certificado de necropsia en caso haya sido una muerte violenta.”

Por otra parte, afirmó que en la actualidad cualquier persona puede ser embalsamada y no existen restricciones más allá de los papeles. Incluso comentó que SE podría embalsamar una parte del cuerpo, pero que hasta la fecha nadie hace ese tipo de pedidos.

Aclaró, finalmente, que de preferencia una persona de no más de 48 horas de fallecido podría ser inducido a esos procesos, pero eso depende de la funeraria.

“Todas las personas pueden ser embalsamadas, las que han tenido muerte violenta, las que han pasado por necropsia de ley y las que no. Si tenemos el supuesto, yéndonos ya al extremo del descuartizamiento, las partes del cuerpo también pueden ser embalsamadas. Hasta ahora nadie ha pedido eso, pero sí se puede”, explicó la patóloga.

“No hay un tiempo definido, no pueden decirte hasta aquí se puede y hasta acá no, pero ya con los cambios y la descomposición es mucho más difícil, lo ideal es que no sea más de 48 horas como para detener el proceso de putrefacción”, concluyó Miranda.

Varios líderes históricos del siglo XX fueron embalsamados

Figuras públicas embalsamadas

Vladimir Lenin : Tras su muerte en 1924 , el patólogo ruso Alekséi Abrikósov embalsamó el cuerpo de Lenin para mantenerlo intacto hasta el momento de su entierro, por órdenes del Gobierno Soviético su cuerpo nunca llegó a ser puesto bajo tierra y hasta la actualidad se encuentra exhibido en la Plaza Roja de Moscú en Rusia. Hasta 1961 el cuerpo de Lenin fue exhibido junto al de Iósif Stalin, sin embargo, Stalin fue retirado durante la campaña de Desestalinización.

Tras su muerte en 1924 el patólogo ruso Alekséi Abrikósov embalsamó el cuerpo de Lenin para mantenerlo intacto hasta el momento de su entierro, por órdenes del Gobierno Soviético su cuerpo nunca llegó a ser puesto bajo tierra y hasta la actualidad se encuentra exhibido en la Plaza Roja de Moscú en Rusia. Hasta 1961 el cuerpo de Lenin fue exhibido junto al de Iósif Stalin, sin embargo, Stalin fue retirado durante la campaña de Desestalinización. Ferdinand Marcos: dictador de Filipinas por más de 20 años (de 1965 a 1986) e inculpado por malversación de fondos, falleció en el 1989 y su esposa solicitó que el cuerpo del ex mandatario fuera enterrado en el Cementerio de Héroes Nacionales filipinos, sin embargo, este pedido fue negado por el entonces gobierno. Por esa razón, el expresidente fue embalsamado y preservado hasta el año 2016, cuando el gobierno permitió enterrarlo con honores en aquel cementerio, 23 años después de su fallecimiento.

Kim Il-sung y Kim Jong-il: ambos políticos y dictadores norcoreanos, son abuelo y padre de Kim Jong-un, actual líder de Corea del Norte y expresidentes del país. A su muerte en los años 1994 y 2011, respectivamente, fueron embalsamados y exhibidos de manera similar en el Palacio del Sol de Kumsusan, según afirman los expertos entre cada año y medio o dos años, los cuerpos son reembalsamados por los científicos de Moscú.

Lady Diana: Tras su muerte en 1997, la princesa Diana de Gales fue embalsamada por órdenes de la embajada británica en París, pocas horas después del accidente automovilístico que provocó su muerte, junto a la de su pareja Dodi Al fayed. Su cuerpo nunca fue exhibido al público y según el Sunday Express, con el embalsamamiento cualquier prueba forense en el cadáver de Lady Di, fue eliminada.

