Muerte de Renee Good: de perseguir migrantes a matar ciudadanos, el accionar del ICE vuelve al centro del debate en EE.UU.
La tensión en Mineápolis (Minnesota) se acrecienta tras la muerte de una mujer que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un despliegue migratorio. La víctima, Renee Nicole Good, de 37 años, era una ciudadana estadounidense que participaba como observadora civil, parte de los esfuerzos de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales.

