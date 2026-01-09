Muerte de Renee Good: de perseguir migrantes a matar ciudadanos, el accionar del ICE vuelve al centro del debate en EE.UU.

La fatídica escena ocurrida el miércoles quedó registrada en un video y ha dado la vuelta al mundo. El acontecimiento ha devuelto a esta ciudad al foco de las protestas por la violencia policial, casi seis años después del caso del afroamericano George Floyd.

Funcionarios estatales y locales exigieron que el ICE abandonara el estado, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que los agentes no irán a ninguna parte. Noem defendió el uso de la fuerza letal por parte del agente al asegurar que su seguridad se vio amenazada.

La secretaria alegó que la mujer formaba parte de una “turba de agitadores” y afirmó que el agente actuó conforme a su entrenamiento. Añadió que el FBI investigará lo ocurrido.

Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026.

El presidente Donald Trump hizo acusaciones similares en redes sociales y defendió el trabajo del ICE.

Pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó la versión de los hechos de Noem como “basura”.

“Ya están tratando de presentar esto como una acción de autodefensa”, dijo Frey. “Después de haber visto el video, quiero decirles a todos directamente: eso es mentira”. También criticó el despliegue federal y afirmó que los agentes deberían retirarse.

Al menos ocho personas fueron detenidas el jueves durante el inicio de la segunda jornada de protestas, confirmaron testigos a EFE. Por otro lado, las escuelas públicas de Mineápolis suspendieron las clases hoy y mañana por “preocupaciones de seguridad”, en medio de la crispación que vive la ciudad.

Qué es el ICE y cómo cambió su rol

El ICE depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y fue creado tras los ataques terroristas del 11-S del 2001 para llevar a cabo investigaciones criminales que involucran a ciudadanos extranjeros y aplicar las leyes migratorias del país.

Hasta hace poco, el trabajo de esta dependencia consistía principalmente en investigar a personas sobre las cuales había sospechas de delitos y abogar por su detención o deportación ante las cortes migratorias.

Sin embargo, desde el regreso de Trump al poder, los agentes del ICE han sido desplegados en las calles para realizar redadas migratorias y detenciones basadas en perfilamiento racial, con el fin de incrementar el número de arrestos y expulsiones. Estas deportaciones ahora se ejecutan de forma expedita por los tribunales migratorios, en muchos casos sin juicio y vulnerando sistemáticamente el debido proceso.

El DHS asegura que ha deportado a 605.000 personas desde la toma de posesión el 20 de enero, lo que constituiría un récord.

Miembros del FBI investigan el automóvil en el que una mujer fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 7 de enero de 2026. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG)

El impacto electoral de la política migratoria

Para Alonso Cárdenas, internacionalista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), uno de los puntos que hace aumentar la alarma en este caso es que la persona asesinada no era una migrante, sino una ciudadana estadounidense. “Se han documentado abusos del ICE contra personas en situación migratoria irregular, luego contra extranjeros con estatus legal, y ahora estamos viendo el extremo más dramático: el uso letal de la fuerza contra ciudadanos de Estados Unidos”, comenta.

El experto considera que la materialización del ICE en las calles es una de las principales promesas de campaña de Donald Trump. Pero, si bien su base republicana más dura aprueba estas medidas, el problema es que el presidente no ganó las elecciones solo con el voto MAGA, sino también con el apoyo del votante independiente.

“Este tipo de acciones, sumadas a otros frentes abiertos —como el caso Maduro, el caso Epstein, Groenlandia o la situación económica— están alejando al votante independiente que le dio la presidencia. Ese electorado puede retirarle su apoyo en las elecciones de medio término de noviembre”, señala.

Cárdenas añade que, si los republicanos pierden las elecciones de medio término y los demócratas recuperan la mayoría, el 'impeachment’ volvería a estar sobre la mesa. “Trump es consciente de ello y lo ha dicho públicamente: su futuro político depende de estas elecciones”.

Migración, economía y protesta social

Por su parte, Ramiro Escobar, internacionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), opina que el rechazo a esta política migratoria no se explica solo por razones humanitarias, sino porque los migrantes cumplen un rol económico clave. “Cuando su expulsión encarece productos, afecta empresas y golpea el bolsillo, el votante reacciona”, afirma.

El experto considera que hay un sector trumpista que seguirá apoyándolo pase lo que pase. Sin embargo, el votante que no está ideologizado y que decide su voto según cómo le afecta la vida cotidiana sí puede dejar de respaldarlo.

Además, a diferencia de lo ocurrido en la misma Mineápolis con la muerte de Floyd, “aquí se juntan la protesta social —en defensa de los migrantes— con la protesta política, encabezada por gobernadores y alcaldes demócratas”.

“La muerte de una ciudadana estadounidense puede generar una ola de indignación mayor. Si esa indignación crece, incluso en un invierno crudo, las protestas y la situación política podrían calentarse aún más”, apunta el también docente de la PUCP.

"ICE, lárgate", zanjó el alcalde Jacob Frey tras conocerse la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente federal.

Redadas y violencia: un patrón documentado

La reciente tragedia de Mineápolis es una muestra de la violencia creciente en Estados Unidos, paradójicamente, el fenómeno que el Gobierno busca combatir. El medio independiente The Trace, a partir de datos del Archivo de Violencia con Armas de Fuego, ha rastreado incidentes provocados por redadas del ICE, en los que —según resalta— han fallecido al menos cinco personas.

“Hemos identificado 28 incidentes de este tipo, incluidos 14 tiroteos, hasta el 7 de enero. Estos comprenden los disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; los tiroteos de cinco personas que huían de controles de tráfico o evadían una acción policial; y la redada del 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la cual inquilinos medio dormidos y sus hijos fueron apuntados con una pistola. Al menos cuatro personas han muerto y otras cinco han resultado heridas”.

En su reporte, The Trace advierte que “es probable que nuestras cifras estén por debajo de la realidad, ya que los tiroteos en los que están involucrados agentes de inmigración no siempre se hacen públicos”.