Este lunes 21 no fue un día cualquiera. El mundo quedó paralizado ante la noticia del deceso del papa Francisco. Venía de un proceso de recuperación y de haber estado una temporada hospitalizado. Su última aparición pública fue el Domingo de Resurrección, aunque debido a su estado de salud desmejorado no ofició la misa, pero sí bendijo a los fieles desde un balcón de la plaza de San Pedro. Tras ello, incluso logró recorrer brevemente el lugar a bordo del papamóvil.

Esa escena, que ahora adquiere un tono de despedida histórica, fue presenciada por miles de peregrinos. Entre ellos, estaba Monick Tello, una peruana residente en Estocolmo desde hace 19 años, que llegó a Roma como parte de su habitual peregrinación de Semana Santa.

Para ella, lo que parecía una peregrinación más, terminó siendo una despedida. Días antes de la muerte del papa Francisco, lo vio de cerca en la plaza de San Pedro. Esta es su experiencia contada a El Comercio.

Monick (segunda contando desde la derecha) y un grupo jóvenes hispanohablante. Créditos: Monick Tello

¿Cuándo estuvo en Roma y qué la motivó a hacer esa peregrinación?

Llegué a Estocolmo en el 2006, pero antes vivía en Roma, donde estudié teología. Vine a Suecia como numeraria del Opus Dei, por una invitación del prelado de entonces, don Javier Echevarría, para colaborar con la labor de evangelización en esta parte de Europa. Desde entonces he trabajado en pastoral juvenil, proyectos de voluntariado e incluso tengo una fundación con la que he llevado chicas suecas a Perú, Belén, Jerusalén, Croacia. También soy profesora de español y catequista.

Por eso, ir a Roma en Semana Santa se ha vuelto casi una tradición para mí. Salvo por un año y durante el tiempo de pandemia, he estado allí todos estos años. Es una manera de vivir esos días especiales junto al Papa y en el corazón de la cristiandad.

¿Cómo fue el momento en el que vio al papa Francisco?

Tuvimos la bendición de verlo en tres ocasiones. Primero, en el Domingo de Ramos. Él no bajó a la plaza, pero estábamos en primera fila y lo vimos bien cuando salió a saludar. Luego, el sábado en la noche, durante la Vigilia Pascual, pasó muy rápido por la basílica. Me gusta pensar que venía de rezar en la tumba de Juan Pablo II, aunque eso es una impresión personal. Y el Domingo de Resurrección, después de la misa, lo vimos en el balcón dando la bendición ‘Urbi et Orbi’. Ya muchos se habían ido, pero de pronto en las pantallas apareció el anuncio: “El papa va a bajar a la plaza a saludar”.

¿Logró tener algún contacto directo o visual con él? ¿Qué impresión le dio?

Sí. Pasó por la plaza en el papamóvil. Mis amigas y yo estábamos junto a la valla, así que lo vimos de ida y vuelta. Se le notaba desmejorado: hinchado, con movimientos limitados. Casi no movía la cabeza, solo los ojos, pero estaba atento, miraba a la gente, sonreía con los ojos. Me dio la impresión de que ese paseo fue una inyección de cariño para él. Se notaba que lo disfrutaba, a pesar de su fragilidad.

¿Qué significado tiene para usted el papa Francisco como figura espiritual y humana?

Ha sido un papa profundamente cercano. Ha sabido manifestar cariño por la gente, creyentes o no, católicos o no. Algunos dicen que ha sido un papa moderno, pero yo no lo veo así. No cambió nada de la doctrina, pero sí logró que muchos entendieran lo que la Iglesia quiere: que haya amor entre las personas. Su forma de acercarse, su lenguaje, su presencia… eso ha mostrado el rostro más humano, más maternal de la Iglesia.

¿Cómo recibió la noticia de su muerte, tras haberlo visto recientemente? ¿Qué fue lo primero que pensó o sintió?

Fue un shock. Yo acababa de regresar a Estocolmo la noche anterior. Estaba desayunando cuando leí: “El papa ha muerto”. Mi primer pensamiento fue: “No lo puedo creer, lo acabo de ver ayer”. Y luego vino una sensación de paz: “Qué bueno que ya descansa”. Estoy segura de que sus últimos meses no fueron fáciles. Al verlo en la plaza, se notaba que bien no se lo estaba pasando. Y sin embargo, creo que ese contacto con la gente le dio una última alegría.

¿Has notado alguna reacción de la comunidad católica de Estocolmo tras la noticia?

Sí, fui a misa ese mismo día en la catedral. Aquí en Suecia solo el 2% de la población es católica, y la mayoría somos inmigrantes. En la misa había un buen grupo de personas, y sentí una mezcla de emociones: tristeza por la pérdida, pero también consuelo. Algunos decían: “Qué bueno que ya descansa”, otros aún no lo podían creer. Fue un papa muy querido aquí. En el 2016 vino a Suecia, y eso marcó mucho a la comunidad. Incluso la prensa local, que es mayoritariamente protestante, está cubriendo la noticia a toda hora.

¿Qué cree que deja Francisco para los latinoamericanos y los peruanos?

Creo que deja una Iglesia más cercana. Un colega musulmán me escribió tras verme en una entrevista que me hicieron en la televisión sueca. Me dijo: “Me gustó lo que dijiste sobre el papa. Yo también le tengo cariño. Me da pena que se haya muerto. Fue un papa que nos visitó en Irak, que supo unir a los pueblos”. Eso te da una idea de su alcance. Francisco ha sido un puente entre culturas, credos y personas.