Dónde nació la primera universidad y qué tuvo que ver una mujer en su creación

Es un laberinto de callejones interconectados con fuentes y patios. Y se ha mantenido casi igual desde el siglo XIII. Se trata de la medina de Fez, en Marruecos.



Un edificio, que se encuentra en el corazón de la medina, es particularmente intrigante para los visitantes, señalan Chris Griffiths y Thomas Buttery, de BBC Travel.



La Universidad de Al Qarawiyyin (también conocida como Al-Karaouine o Al-Quaraouiyine) fue fundada en 859 y es considerada por la Unesco y el Libro Guinness de los Récords como la más antigua del mundo que sigue en funcionamiento.



Su creación fue 200 años antes del surgimiento la universidad de Bologna, Italia, la primera de Europa, en 1088.

Las calles de Fez, donde se encuentra la universidad más antigua del mundo, se asemejan a un laberinto. (Thomas Buttery) BBC

Si bien existieron otros sitios históricos y arqueológicos más antiguos como las universidades de la India Taxila y Nalanda, o las sociedades sumerias que comenzaron a incorporar las escuelas de escribas (Eduba) 3.500 antes de Cristo, Al Qarawiyyin ostenta orgullosamente el récord mundial ya que sigue ofreciendo educación desde su origen.



Está situada en el corazón de la ciudad vieja. El complejo está compuesto por una mezquita, una universidad y una biblioteca y está conectado con el laberinto de calles y callejones por los cuatro lados.



Sus techos de tejas de cerámica verde son el centro de atención en Fez desde cualquier punto de vista sobre la ciudad.

Fez es considerada una de las ciudades históricas mejor conservadas en el mundo árabe-musulmán. (Chris Griffiths) BBC

Una mujer clave



La historia de cómo nació la universidad es quizás aún más sorprendente que su arquitectura.



A principios y hasta mediados del siglo IX, cuando Fez comenzaba a surgir como una metrópoli bulliciosa, Fátima al-Fihri, una emigrante de Kairuán (también Qayrawán), en la actual Túnez, se estableció en la ciudad marroquí junto a su familia que había sido exiliada.

Una mujer inmigrante fue quien fundó la universidad en Fez en 859. (Chris Griffiths) BBC

"No llegaron como una familia adinerada, porque se llevaron lo que podían, así que reiniciaron el negocio del comercio en Marruecos. E hicieron su segunda fortuna allí", le cuenta a BBC Mundo, Eamon Gearon, profesor adjunto en el Departamento de Estudios Africanos de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.



Tras la muerte de su padre, Fátima y su hermana Mariam decidieron usar la herencia para devolver a la comunidad la cálida bienvenida que recibieron. Por eso crearon la Mezquita y la Universidad Al Qarawiyyin, en honor a su ciudad natal.



Mariam usó gran parte de su herencia para construir la mezquita con estilo andaluz que puede albergar hasta 20.000 personas orando.



Los que no profesan la religión musulmana no pueden ingresar, por lo que la mayoría de los turistas solo pueden apreciar el gran patio y las ornamentaciones, a través de las grandes puertas en los cuatro lados.



Fátima al-Fihri, en cambio, utilizó todo el dinero, el tiempo y su energía a proporcionar un lugar de educación para la gente de Fez.

La mezquita, que es parte del complejo junto a la universidad y la biblioteca, solo permite el ingreso de musulmanes. (Chris Griffiths) BBC

"Creo que fue una combinación fortuita de que Fátima era mujer y rica", señala Gearon a BBC Mundo.



"Ella y su hermana Mariam habían recibido una muy buena educación porque para su padre era algo muy valioso sin importar que sus hijos fuesen mujeres o varones", añade.



Pensar que el padre de Fátima y Mariam era un hombre moderno es debatible: "Siempre tendemos a analizar el pasado con los estándares del presente. En el mundo medieval no era inusual que las personas adineradas con hijas mujeres reciban educación".



Fátima fue tan devota a la causa que incluso ayunó durante la construcción del complejo.



"Se cree que la construcción del edificio se inició el primer día del Ramadan en el 859 y se demoró dos años para ser completado. Así que ayunó en ese tiempo como un acto religioso", dice.

Prestigio y fama



La universidad, la mezquita y la biblioteca resaltan en la ciudad de Fez. (Chris Griffiths) BBC

En sus inicios, solo había una mezquita con una escuela en la que se enseñaba el Corán y una humilde biblioteca, pero a lo largo de los años Al Qarawiyyin se transformó en una institución mundialmente famosa que ofrece títulos en una gran variedad de campos, atrayendo a personas de todo el mundo.



Durante sus primeros años, la madrasa (escuela) se centró en la educación religiosa, pero luego se expandió a la lingüística, la gramática, el derecho, la música, la medicina y la astronomía.



En 1947, Al Qarawiyyin se integró al sistema educativo estatal y en 1965, fue renombrada oficialmente como la Universidad de Al Qarawiyyin.



Entre los famosos ex alumnos que estudiaron están el filósofo musulmán del siglo XII Ibn Rushd; el Papa Silvestre II (de quien se dice que introdujo los números arábigos en Europa después de estudiar en Al Qarawiyyin en el siglo X); el teólogo Ibn al-Haj al-Abdari de los siglos XIII al XIV; el diplomático andalusí del siglo XVI, Leo Africanus; y Maimónides, el filósofo judío famoso por sus escritos sobre la ley y la ética judías durante el siglo XII.

La biblioteca



La biblioteca contiene una copia antigua del Corán del siglo IX. (Chris Griffiths) BBC

La dinastía Benimerín expandió la biblioteca en 1359 y agregó un gran espacio repleto de más de 20.000 libros escritos a mano que datan de principio de la Edad Media.



También incluye 4.000 textos y manuscritos poco comunes.



Tras la destrucción de muchos textos importantes e incluso bibliotecas enteras en otras naciones árabes, como la de la Universidad de Mosul en Irak, durante guerras en las últimas décadas, la biblioteca Al Qarawiyyin, que contiene algunos de los manuscritos conservados más antiguos de la historia islámica, es ahora una de las más importantes en el mundo islámico y árabe.

En un principio la universidad se basaba en educación religiosa, pero luego se expandió a diferentes especialidades. (Chris Griffiths) BBC

Género



A pesar de que la universidad fue fundada por una mujer hace más de 1.000 años, las alumnas comenzaron a estudiar en la institución en números significativos en los últimos años, debido a muchos siglos de tradiciones sociales restrictivas.



Recién en los últimos años las mujeres empezaron a estudiar en la universidad en grandes números, pese a que su fundadora fue Fátima al-Fihri. (Thomas Buttery) BBC

En la actualidad, la universidad está abierta a todo el público para estudiar independientemente de la fe o el género, aunque los académicos deben solicitar permiso.



"La universidad no solo es importante por ser la primera, sino porque por cientos de años atrajo a estudiantes musulmanes, cristianos y judíos. Creo que para nuestro tiempo es una buena lección", afirma Gearon.



"Y el hecho de que una mujer con educación haya sido la fundadora", añade,"es central en esta historia".