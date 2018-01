Valencia. Los padres de una joven española de origen ecuatoriano desaparecida en el Perú viajan hoy a Lima para seguir la búsqueda de su hija, con la esperanza de encontrarla y sin descartar "ninguna hipótesis" sobre su desaparición.



Nathaly Salazar, de 28 años, desapareció en Cuzco y su familia no tiene noticias de ella desde el pasado 1 de enero.



Su hermana Tamara explicó a EFE que está previsto que sus padres lleguen a Lima a media tarde de hoy, donde serán recibidos por personal de la Embajada española en el Perú.



Desde ahí, el Consulado les ayudará a conseguir un billete de urgencia para viajar a Cusco.



La desaparecida había viajado sola al Perú, donde hacía turismo desde el pasado 24 de octubre y hablaba con su familia "todos los días", pero perdieron el contacto con ella el 1 de enero.



Según la hermana, la búsqueda, con perros rastreadores, se centra tanto en las zonas turísticas donde se prevé que pudiera haber ido Nathaly como en otros lugares.



"No se descarta ninguna hipótesis", señaló para añadir que de momento las únicas pistas de su hermana son las imágenes de las cámaras del hostal de donde salió en la mañana del 2 de enero para visitar los andenes circulares de Moray, a unos 40 kilómetros de la ciudad.



Tamara Salazar afirmó que se ha pedido que se revisen otras cámaras, de comercios o de la terminal de autobuses, para comprobar si tomó otro vehículo: "Hay que recoger todas las pistas que se pueda".



"Mantenemos la esperanza abierta, eso es lo principal", indicó Tamara, quien confió en que su hermana haya tenido un accidente y no haya podido comunicarse por encontrarse en una zona sin cobertura de telefonía.



Nathaly Salazar, residente en la ciudad española de Valencia (este) desde hace quince años, tenía previsto regresar a España el próximo mes de noviembre.



Su madre, Alejandra Ayala, explicó el pasado lunes a EFE que su hija se comunicaba con ellos "todos los días" y al no hacerlo en varios días pensaron que le había pasado algo.



