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La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, se dirigió a los periodistas tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026. Foto: FRANK BOXLER / AFP
La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, se dirigió a los periodistas tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026. Foto: FRANK BOXLER / AFP
/ FRANK BOXLER
Por Agencia AFP

La flamante ganadora del Nobel de la Paz, la jueza sudafricana Navi Pillay, dedicó el viernes su galardón a “los supervivientes de crímenes internacionales” en su primera comparancia tras conocerse el premio.

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