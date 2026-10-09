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Resumen

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La jueza sudafricana Navi Pillay, presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, e Israel, en Ginebra el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
La jueza sudafricana Navi Pillay, presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, e Israel, en Ginebra el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”, es una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

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