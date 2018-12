Ciudad del Vaticano. El papa Francisco recibe la Navidad con una misa nocturna en la Basílica de San Pedro, mientras que su principal subalterno viaja a Iraq para celebrar con la atribulada comunidad cristiana del país.

La misa de Nochebuena es uno de los momentos destacados del año litúrgico del Vaticano y con la ceremonia del papa Francisco empieza una semana ocupada. El pontífice de 82 años tiene programado un mensaje y bendición de Navidad, una oración el 26 de diciembre, vísperas para el fin de mes y una misa para el Año Nuevo.

Durante la homilía el papa Francisco lamentó que muchas personas encuentren el significado de sus vidas en las posesiones, cuando la historia bíblica del nacimiento de Cristo enfatiza que Dios se le apareció a personas que eran pobres en posesiones terrenales, pero fieles.

“Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar”, dijo Francisco, vestido con túnicas blancas sencillas.

“Una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir”, agregó.



Mientras el papa Francisco preside las festividades en casa, el cardenal Pietro Parolin, su secretario de Estado, viaja a Iraq para celebrar la Navidad con la comunidad de católicos caldeos.

Los católicos en Iraq son una de las minorías religiosas devastadas por la violencia del grupo terrorista Estado Islámico, que ha expulsado a decenas de miles de personas de sus hogares.

La visita de Parolin es una clara señal de la solidaridad personal del papa Francisco con los católicos iraquíes.

Fuente: AP