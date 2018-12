¿Cómo ve el islam a Jesús y María? Millones de personas celebran el nacimiento de Jesús. Y, aunque en el mundo islámico, la Navidad no es una fecha de guardar, la virgen María y su hijo son dos figuras fundamentales en su religión. Quien no los honre no puede llamarse musulmán, dicen los expertos



