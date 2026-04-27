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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y el mandatario de Perú, José María Balcázar. (Ezequiel BECERRA / Congreso peruano / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y el mandatario de Perú, José María Balcázar. (Ezequiel BECERRA / Congreso peruano / AFP)
Por Agencia EFE

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía en abril, mientras que en el otro extremo se ubica el mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

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