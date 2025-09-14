Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Escucha la noticia

00:0000:00
Netanyahu cruza la línea roja: las secuelas del histórico bombardeo israelí en Qatar
Resumen de la noticia por IA
Netanyahu cruza la línea roja: las secuelas del histórico bombardeo israelí en Qatar

Netanyahu cruza la línea roja: las secuelas del histórico bombardeo israelí en Qatar

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La versátil cintura diplomática de Qatar ha sido puesta a prueba, y los qataríes no están contentos. Que el primer ministro del poderoso emirato diga que se sienten traicionados no es poca cosa y las repercusiones regionales pueden ser peligrosas. El ataque de Israel contra dirigentes de Hamas en un edificio de Doha, la capital, ha sido calificado por sus líderes como un “acto cobarde”, “terrorismo de Estado” y una “flagrante violación del derecho internacional”. Se trata además del primer ataque israelí contra un estado del Golfo Pérsico, donde están las economías más poderosas del Medio Oriente.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC