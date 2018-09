Nicaragua: Daniel Ortega recibe baño de popularidad tras atacar a opositores que marchaban contra él

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió un baño de popularidad durante el que criticó a la Organización de las Naciones Unidas y a la "Nica Act" estadounidense, después de un ataque de la Policía Nacional a personas que protestaban contra él en Managua.

"La Organización se llama Naciones Unidas pero está muy lejos de ser Naciones Unidas", clamó entre vítores de los miles de asistentes que resistieron una gran tormenta.

Agregó que esto se debe a que hay una "división en el planeta" donde por un lado está "la riqueza concentrada en unos pocos y por otro lado la pobreza y la miseria".

Sobre la conocida como "Nica Act", el mandatario nicaragüense recordó que el Congreso y el Senado estadounidenses siguen su proceso "con una política de injerencia irrespetuosa de las leyes internacionales" y les advirtió de que con ese proyecto de ley van a "hacerle daño a la economía del país".

Ortega pronunció su discurso al final de una manifestación en su apoyo, en la que miles de personas marcharon por algunas de las principales calles de Managua.

La marcha comenzó horas después de un operativo efectuado por la Policía Nacional para disolver una protesta pacífica contra el presidente en el centro de la ciudad.

El ataque se correspondió con una advertencia emitida la noche anterior en la que la Policía nicaragüense que las protestas contra Ortega son ilegales y que llevaría a los tribunales a quienes las convocaran.

Agentes policiales que se mantenían al acecho de la protesta desde antes de su inicio, en la zona central de Managua, atacaron de forma repentina a los manifestantes con bombas de sonido, balas de goma y agresiones físicas.

Entre los agredidos por policías figuran un camarógrafo de la cadena de televisión CNN, a quien le arrebataron su casco blindado, y un fotógrafo de la agencia de noticias AFP.

Algunos autoconvocados denunciaron que la Policía capturó a cerca de una veintena de manifestantes, y se los llevaron en sus camionetas.

Horas antes la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la más grande del país, reanudó las clases, interrumpidas desde el estallido social de abril, entre la incertidumbre causada por el llamado a la desobediencia civil de alumnos que temen represalias tras participar en protestas contra el Gobierno.

Estudiantes de las facultades de Humanidades y Ciencias Jurídicas, Educación e Idiomas, Ciencias e Ingeniería y Ciencias Médicas llamaron a una "desobediencia estudiantil indefinida", que consiste en no acudir a la universidad, por razones de seguridad.

Ex profesores de la estatal UNAN-León instaron a restablecer la autonomía universitaria para garantizar "la formación integral y dignificación de los estudiantes".

"A la comunidad universitaria en particular, y a la ciudadanía en general, les instamos a dar pasos firmes para restablecer cuanto antes la autonomía universitaria", demandaron los ex profesores, entre ellos dos ex rectores y varios ex decanos de la UNAN-León, quienes consideran que el actual Consejo Universitario no respeta los estatutos de la universidad.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a esos derechos.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se desataron a raíz de unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario nicaragüense, que lleva 11 años seguidos en el poder.



Fuente: EFE