Una niña de tres años fue encontrada en un maizal junto a su mascota Yorkshire Terrier luego de que unas cien personas la buscaran durante casi doce horas, informó la televisora KFVS de Missouri, Estados Unidos. Cuando la encontraron, dijo que no tuvo miedo porque su perro estaba con ella. "Si no fuera por él, creo que habría estado aterrorizada", agregó su madre, Timber Merrit.

La niña desapareció el jueves alrededor de las 8:00pm. "La busqué solo pensando que tal vez estaba en el bosque o en algún lugar donde no podía verla", comentó la madre de Remy. "Estaba llamándola y llamándola, y cuando ella no me respondía, me di cuenta de que no creía que iba a encontrarla sola", agregó.

"Así es como luce una comunidad", publicó en Twitter la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri. "Las autoridades y voluntarios de la comunidad se unieron para encontrar a una niña desaparecida. Su perro se quedó a su lado toda la noche #MásFuertesJuntos", colocaron.

El hermano de la menor fue quien la encontró junto a su perro a casi un kilómetro y medio de distancia de su casa. Estaba acostada sobre unos tallos de maíz rotos. "Dijeron que estaba dormida cuando él la recogió", dijo la madre. "Definitivamente estaba agotada, caliente, realmente sudorosa y tardó un poco en beber algo", explicó.

El equipo de búsqueda y rescate incluyó incluso a helicópteros que buscaron a la niña en todo el campo de maíz que rodea a la casa de la familia.

Después de ser llevada al centro de salud Black River en la pequeña ciudad de Poplar Bluff, la niña volvió a su estado normal, aunque todavía tiene muchas picaduras de mosquitos.

La compañía de su mascota hizo que la noticia se volviera viral en las redes sociales.



Fuente: La Nación de Argentina / GDA