Por Christian Mestanza Arquiñigo

En su primera intervención pública desde su llegada a Minnesota, el enviado especial del presidente Donald Trump para supervisar las operaciones migratorias, Tom Homan, prometió este jueves que trabajará para reinstaurar la “ley y el orden” y anunció que el número de agentes federales de inmigración en el estado podría reducirse, aunque condicionó esa medida a la “cooperación” de las autoridades locales y estatales.

“No es solo Minnesota”: Trump apuesta por Tom Homan para contener el costo político de su ofensiva migratoria
Actualidad

“No es solo Minnesota”: Trump apuesta por Tom Homan para contener el costo político de su ofensiva migratoria

Efemérides del 30 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Actualidad

Efemérides del 30 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista
Mundo

Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza
Mundo

La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza