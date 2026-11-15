El activista Abdessattar ben Moussa tuvo un papel clave en la transición democrática de Túnez como una de las cabezas del Cuarteto para el Diálogo Nacional del país norafricano. Este colectivo recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2015 por su trabajo en la organización de elecciones libres y los acuerdos para la redacción de una nueva Constitución tras la llamada Revolución de los Jazmines.

La preocupación del abogado tunecino por la conservación de la democracia se ha mantenido intacta desde entonces, reconociendo la necesidad del involucramiento de la ciudadanía en la defensa de sus propios derechos.

Ben Moussa llegó a Lima invitado por la Universidad César Vallejo para formar parte del Encuentro de Líderes Educativos organizado por dicha casa de estudios. En dicho evento, el activista abordó las problemáticas antes citadas y otras como el rol de la educación o la tecnología para la construcción de un medio social que garantice la convivencia de sus miembros.

En diálogo con El Comercio, el ganador del Nobel de la Paz indica que la experiencia tunecina en la defensa de la democracia puede servir como un punto de referencia relevante para otros contextos.

Ben Moussa insiste en que el resguardo de los derechos fundamentales requiere de un esfuerzo conjunto del mundo intelectual, del periodismo independiente y de una juventud innovadora. El letrado refiere que estos bloques de la sociedad civil deben ser capaces de hacer llegar a los grupos de poder los reclamos justos de la población y presionarlos para el cumplimiento —sin abuso de sus privilegios— de los roles que les corresponden.

Houcine Abbassi, Wided Bouchamaoui, Abdessattar ben Moussa y Fadhel Mahfoudh fueron parte del colectivo que recibió el Nobel de la Paz por sus esfuerzos de reconstrucción democrática en Túnez.(Fotos: AFP)

—Parece haber una impresión en el mundo de que los derechos humanos no se consideran tan importantes por defender ciertas agendas. ¿Es este momento el más difícil que hay para el activismo de derechos humanos en décadas?

Hoy día, más que nada, es importante proteger la esencia de lo que son esos derechos, porque las nociones sobre estos que tienen los políticos pueden variar e interpretarse según sus propias necesidades o los planes que puedan tener.

Queda entonces la responsabilidad de aquellos que somos protectores de esos derechos de poder velar por ellos y hacer que no sean utilizados para algo que vaya más allá de su propia naturaleza.

—¿Qué herramientas tienen los defensores de los derechos humanos para convencer no a los políticos, sino a los ciudadanos de no caer en la tentación del autoritarismo para solucionar los problemas de la sociedad?

Primero, tenemos la concientización de la población para que esta sepa cómo se pueden defender esos derechos. ¿Qué herramientas tiene a su disposición? En primer lugar está la prensa, que tiene el deber de reportar sobre cualquier vulneración que suceda.

Asimismo, la población puede recurrir a otras vías, como sucede en Francia, donde la gente ha recurrido a la protesta y ha hecho uso de una buena comunicación para crear conciencia sobre lo que está sucediendo, las razones detrás de ello y por qué no les gusta lo que está pasando.

—Mencionaba el caso de Francia, sobre el que hay mucha discusión. ¿Qué tan difícil es trazar la línea delgada entre la protesta y la indignación justificada y la violencia para no caer en la anarquía?

Personas que van a hacer vandalismo, a romper cosas e intentar saquear tiendas siempre van a existir en todos lados. Siempre va a haber individuos que van a tratar de sacar provecho de ese tipo de situaciones.

Para evitarlo, las personas que están realizando las manifestaciones deben ser responsables de organizarse, velar por la seguridad e impedir que acuda gente con ese tipo de intenciones, asegurándose así del buen desarrollo de los acontecimientos.

No obstante, también hay un deber de las autoridades, porque en el caso de las protestas en Francia estamos hablando de manifestaciones que son legales, así que depende de la policía que no se cree un escenario que pueda llevar a este tipo de violencia.

"La gente debe organizarse, demostrar a los partidos y el gobierno que solamente así se puede lograr una verdadera justicia"

—Usted ha tenido un papel importante en el diálogo de reconstrucción democrática en su país hace más de una década. ¿Qué enseñanzas le dejó este trabajo que se pueden aplicar en la lucha por la democracia en un mundo que ha cambiado desde entonces?

La situación de Túnez fue muy particular por haber sido la primera vez en que la sociedad civil logró imponer su voluntad sobre la guía de los partidos políticos.

Este movimiento ciudadano estuvo formado por abogados, defensores de derechos humanos, activistas y miembros de la población que se reunieron e hicieron que las cuatro agrupaciones políticas que tenían el control, que estaban luchando entre ellas y se encontraban al borde de llevarnos a una guerra civil, se juntaran a pesar de todas sus diferencias y lograran llegar a un consenso.

¿Cuál fue dicho consenso? Primero, tener nuevas elecciones y una nueva Constitución. Se consiguió por medio de esto que se firmaran varios acuerdos, como que todos los miembros del anterior gobierno, que era corrupto, se fueran. También se aseguró la pronta realización de las elecciones, puesto que el presidente había dimitido y abandonado el país dejándolo en una situación de enorme vacío gubernamental.

No solamente se logró una nueva Constitución, sino que se consiguió que dicho documento reflejara el compromiso de todo aquello que se estaba pidiendo: una Constitución soberana, justa y que garantizara la igualdad de todas las personas respetando sus derechos.

Ben Moussa en diálogo con El Comercio. (Foto: Univerisdad César Vallejo / Henry Estremadoyro)

No solo sucedió esto, sino que también se dio seguridad a la gente de que los partidos no pudieran esgrimir el argumento de que los grupos de la sociedad civil simplemente buscaban reemplazarlos en el poder. Estas entidades ciudadanas aseguraron que no tenían intención de estar presentes en las nuevas elecciones, que únicamente querían organizarlas y que postularan otros.

Eso fue lo que nosotros logramos y lo que debe pasar en el mundo: la gente tiene que organizarse, debe poder demostrar a sus partidos y al gobierno que solamente así se puede lograr una verdadera justicia.

Una cosa muy importante a resaltar es que en Túnez este tipo de asociaciones son completamente independientes del gobierno. Esto es algo que quiero remarcar, ya que toda la organización debe ser completamente independiente.

No se puede decir que no se está con una parte, pero que sí de otra a ese nivel, porque de ser así la organización democrática no sería verdaderamente independiente. Eso es muy importante.

"La tecnología debe ser una herramienta y no un reemplazo del ser humano"

—Hablaba de la imposición de la voluntad del ciudadano, pero en tiempos en los que la tecnología parece moldear la voluntad de la población, ¿qué tan potencialmente peligrosos se ven avances como la inteligencia artificial para la democracia y los derechos humanos?

Es muy importante que la tecnología siempre esté al servicio de la humanidad. A mí me gusta citar algo que siempre dijo Albert Einstein, quien señalaba que en el momento en el cual la tecnología sobrepasara al ser humano, este dejará de serlo y la población se convertirá en un grupo de idiotas. La tecnología debe ser una herramienta, no un reemplazo.

—¿Dentro de este peligro de volver a la gente “idiota” hay algún riesgo particular que usted considera que debe ser atendido de forma inmediata?

Debe existir una prensa libre que informe y siempre busque la verdad. Para darle un ejemplo, está lo que acontece en Palestina, en donde gracias a quienes brindan información y al periodismo libre se pudo descubrir que había un escenario irregular y una situación de masacre, lo cual no habría sido posible sin estas personas reportando estos sucesos.

Esto no se remite al periodismo, porque también se necesita de las personas eruditas. Los intelectuales deben reunirse no solo con la prensa, sino también con los partidos políticos para buscar la verdad, y una vez que la encuentren divulgarla. Si no se persigue la verdad, de nada sirve que esta exista.

Esa búsqueda de la verdad tiene cosas muy buenas como resultado está lo que se ha visto recientemente en las elecciones de Estados Unidos.

—¿Qué pedido elemental se puede hacer a quienes controlan los medios de opinión tecnológicos como las redes sociales y quienes administran recursos más novedosos como la IA? ¿Qué responsabilidad mínima se les debería demandar para garantizar los derechos desde la ciudadanía y la prensa?

No es tanto qué podemos pedirles, sino cómo aplicamos presión sobre lo que están haciendo.

Regreso a lo que es la búsqueda de la verdad y su divulgación, que es la mejor forma de aplicar presión, sobre todo cuando en estas plataformas se comienza a compartir noticias falsas.

En el mundo de la academia también hay una responsabilidad de formar a la nueva generación de ciudadanos que van a ser integrantes de la prensa libre. Los académicos tienen el deber de enseñar a los más jóvenes cómo buscar la verdad, qué es lo que tienen, cómo deben hacerlo y que nunca deben rendirse en ese propósito.

Es muy crucial que el poder del amor siempre venza al amor por el poder. Tenemos que estar siempre del lado del poder del amor.

—Mencionó antes las recientes elecciones de medio término de Estados Unidos. ¿Los últimos resultados le generan algún tipo de expectativa, sea esta positiva o negativa?

Me parece curiosa la pregunta, porque cuando John F. Kennedy ganó las elecciones en los años 60 un periodista le hizo una interrogante parecida: “¿qué cosa va a cambiar?”.

Lo que hizo Kennedy fue mostrar el dibujo de un hombre con un zapato rojo en un lado y uno azul en el otro, respondiéndole “¿qué diferencia hace?”. Al final es la misma persona la que está llevando los zapatos.

Debemos verlo desde un enfoque diferente en lugar de preguntar cuánto cambia a nivel global (el resultado de las elecciones de EE.UU.). Se trata más que nada de que la gente joven se ha dado cuenta de que puede llegar a hacer un cambio, y es lo que están ahora pidiendo. La juventud se ha dado cuenta de que está viviendo en un mundo en el cual la desigualdad está aumentando de una manera exponencial.

Para poner un ejemplo, en las Naciones Unidas tienes a todos los países, pero hay unos cuantos que tienen al poder de decir que no quieren algo y eso simplemente no se hace. ¿Entonces para qué tenemos una institución así?

Si vamos al caso de Revolución Francesa, esta tuvo lugar porque había un cúmulo de elementos, pero más que nada había un grupo de jóvenes, revolucionarios y eruditos como Jean-Jacques Rousseau o Montesquieu, que dieron parte de la filosofía que permitió llevar a cabo ese movimiento. Se necesita gente que quiera mover hacia adelante las cosas.

Veo difícil que un solo evento pueda cambiar algo de inmediato, porque más que nada hay que entender que se trata de un trabajo a largo plazo.

Creo que lo más importante es la promoción de la educación y de la lectura. Un pueblo ignorante va a elegir a un dictador y una ciudadanía global ignorante va a llevar al mundo a una dictadura global.

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