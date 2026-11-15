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Abdessattar Ben Moussa recibió el Premio de la Paz en 2015 como uno de los representantes del Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez. (Foto: Univerisdad César Vallejo / Henry Estremadoyro)
Abdessattar Ben Moussa recibió el Premio de la Paz en 2015 como uno de los representantes del Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez. (Foto: Univerisdad César Vallejo / Henry Estremadoyro)
Por Guillermo Vera Ayala

El activista Abdessattar ben Moussa tuvo un papel clave en la transición democrática de Túnez como una de las cabezas del Cuarteto para el Diálogo Nacional del país norafricano. Este colectivo recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2015 por su trabajo en la organización de elecciones libres y los acuerdos para la redacción de una nueva Constitución tras la llamada Revolución de los Jazmines.

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