Nobel de la Paz 2018

Oslo. El Nobel de la Paz honra a "todas las mujeres" víctimas de violencia sexual, consideró la yazidí Nadia Murad, quien sufrió en su propia piel la esclavitud sexual por parte de los yihadistas, tras ser recompensada con el premio este viernes.

"Significa mucho, no solo para mí sino para todas las mujeres de Irak y de todo el mundo", dijo la iraquí, de 25 años, por teléfono al sitio web del premio Nobel, con el que fue galardonada junto al médico congoleño Denis Mukwege.

"No me resultó fácil hablar de lo que me ocurrió porque no es fácil, especialmente para las mujeres en Oriente Medio, decir que fuimos esclavas sexuales", destacó.



Como miles de niñas y mujeres yazidíes, una comunidad de Irak a la que los yihadistas consideran herejes, Nadia Murad fue convertida en esclava sexual por el grupo Estado Islámico (EI) en 2014, hasta que logró escaparse.

"Este premio me dice que las voces de todas esas pequeñas comunidades que son perseguidas son escuchadas", añadió en su declaración, realizada en kurdo y traducida por su compañero.



"Esperamos que sea una voz para todas las mujeres que sufren violencia sexual en muchos otros conflictos", añadió.

Nadia Murad, quien actualmente es embajadora de la ONU para la Dignidad de los Sobrevivientes de Trata de Personas y que perdió a su madre y seis hermanos a manos del EI, milita por que las persecuciones contra los yazidíes se consideren genocidio.



La joven iraquí y Denis Mukwege, ginecólogo que trata a las mujeres víctimas de violencia sexual en República Democrática del Congo, recibieron este viernes el premio Nobel de la Paz "por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra".

Fuente: AFP