¿Por qué en Noruega no les interesa emigrar a EE.UU. como desearía Trump?

El presidente de EE.UU. prefiere recibir a inmigrantes de lugares "como Noruega" y no de "países de mierda". Conozca 5 razones por las que los noruegos no aceptarían la invitación

El país noreuropeo fue colocado en el número 1 del Informe Mundial de la Felicidad 2017, en el cual Estados Unidos ocupa el lugar 14. (Foto: AFP) El país noreuropeo fue colocado en el número 1 del Informe Mundial de la Felicidad 2017, en el cual Estados Unidos ocupa el lugar 14. (Foto: AFP) AFP