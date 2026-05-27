Por Guillermo Vera Ayala

Este martes 26 Noruega convocó a Nikolai Viktorovich, embajador de Rusia en su territorio, para solicitar explicaciones por lo que considera “amenazas al personal extranjero en Ucrania”, lo que incluye a los trabajadores diplomáticos del país escandinavo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.