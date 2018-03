Facebook. Steven Crocker planeó con mucho esfuerzo el día en el que le iba a pedir matrimonio a su novia. Casi todo estaba listo, incluso compró un anillo valorizado en US$ 1.700, pero nunca contó con que ella acabaría la relación justo un mes antes del esperado día.

Ocurrió en Virginia, Estados Unidos. El protagonista de esta historia, que se popularizó en Facebook, es un joven de 23 años que creía que iba a envejecer junto a la mujer que un mes antes de pedirle matrimonio, decidió acabar la relación.

“Estaba muy triste”, confesó Steven Crocker frente a medios estadounidenses. “Mi madre se enteró, así que mientras yo estaba en el trabajo, se tomó la molestia de esconder el anillo para que no lo viera”.

Pasó el tiempo y las heridas fueron sanando. Un día decidió volver a ver el anillo para confirmar que todo ya estaba superado, y así fue. Fue entonces que decidió tomar una determinante decisión sobre la sortija: la regalará a través de Facebook a una pareja de novios que la merezca.

El anillo de oro blanco de Steven Crocker es ofrecido a la pareja que en un video de 30 segundos explique porqué debe merecer la sortija. La historia que más inspire se llevara el premio.

Al ser consultado de por qué no vendió el anillo, él respondió que “no se trataba del dinero para mí. Se trataba del amor y de que ninguna cantidad de dinero llenaría el vacío”.

El concurso está dirigido a “un chico o chica que está tan enamorado de su pareja, que quiera dar el siguiente paso, pero no puede permitirse un anillo”.

Tras la difusión de la publicación Steven Crocker indicó que ha recibido cientos de mensajes con razones para entregar el anillo pero que aún no ha decidido. Incluso ha recibido ofertas de chicas interesadas en salir con él, pero se ha negado.

"Por el momento quiero estar solo", confiesa y cuenta que la chica que terminó con él se ha comunicado con ella esperando retomar la relación, pero Steven Crocker se ha mantenido firme en su decisión, aunque no cierra posibilidades futuras.

Vale, así que tengo un anillo de compromiso que compré y nunca tuve que usar. No hay necesidad de dar la historia de fondo, pero todavía tengo el corazón roto por ello.

Traté de vender este anillo a un puñado de lugares y me ofrecieron muy poco. Esto no se trata del dinero, para mí esto trata sobre el amor, y odiaría ver un buen anillo desperdiciado, así que se lo voy a dar a alguien. Me he mantenido despierto toda la noche pensando en esto.

Sin embargo, no se lo quiero dar a cualquiera. Quiero dárselo a un chico o chica que esté tan enamorado de su otro yo y quiera dar el siguiente paso, pero no puede pagar por un anillo. No creo que nadie en mi lista de amigos caiga en esa categoría, pero hay alguien ahí fuera, que es por lo que compartir este post. Yo se lo enviaré a cualquier parte de los Estados Unidos.

Soy muy consciente de la alta posibilidad de ser estafado por un anillo gratis, pero ya que esto es acerca del amor voy a tratar de mirar más allá de eso.

Cualquiera que se ajuste a la descripción anterior debe enviar un correo electrónico con un video diciéndome por qué lo merecería a stevenmcrocker46@gmail.com. Muéstrame fotos de ti y de tu pareja, dime cómo te has enamorado, dime su color favorito; lo que creas que me convencerá de enviarte el anillo. Me voy a sentar con unos amigos un día y vamos a elegir a una persona con suerte.

No es el anillo más elegante del mundo, pero potencialmente puede hacer a alguien muy feliz por el resto de su vida.

Aquí están los detalles: tamaño 3.5 (se puede cambiar de tamaño para relativamente barato), 1/2 CT, 14 kt de oro blanco. Lo compré nuevo por $ 1,700.