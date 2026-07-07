Por Guillermo Vera Ayala

El Reino Unido anunció este lunes 6 la imposición de sanciones contra dos centros de investigación y siete ciudadanos rusos por su participación en el desarrollo de los químicos novichok y epibatidina, empleados en atentados contra figuras incómodas para el Kremlin.

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