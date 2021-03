Conforme a los criterios de Saber más

Nueva Zelanda aumentó el sueldo mínimo y subió los impuestos a los más ricos. Estas medidas entran en vigor el 1 abril en el país de Oceanía y son parte de los esfuerzos de la primera ministra Jacinda Ardern para impulsar la economía en el marco de la pandemia del COVID-19.

Es así como el salario mínimo pasará de ser 18.90 NZD (US$13,19) a 20 NZD (US$13,96) por hora. Este aumento beneficiará a 175 mil personas. Otra medida que llamó la atención del mundo es el aumento del impuesto máximo hasta el 39% a los ingresos de las personas que ganen más de 180.000 NZD (US$125 mil), cuando antes el tope era del 33%.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. (Foto: Marty MELVILLE / AFP).

¿Sirve a la economía cobrarles más impuestos a los ricos?

El economista Jorge González Izquierdo aclara a El Comercio que la medida tomada por Nueva Zelanda no es un impuesto a la riqueza sino un impuesto a los ingresos más altos, la misma figura que se maneja en el Perú.

“En el Perú no existe un impuesto a la riqueza; sin embargo, sectores de la izquierda lo quieren crear. En Nueva Zelanda lo que han hecho es subir el impuesto a los ingresos más altos. El impuesto a la riqueza es una figura distinta, ahí no solo consideran los ingresos, sino los inmuebles, los vehículos, todo lo suman”, dice el economista.

“El impuesto a la riqueza tiene sus pros y sus contras y es algo debatible. En los países desarrollados hay impuesto a la riqueza, pero en países como el Perú y otras economías emergentes, esta figura no existe. Mi temor, al ver ciertos proyectos de ley en el Congreso- que se han rectificado, en algunos casos - es que dicen ‘vamos a crear un impuesto a las grandes fortunas’ y dentro de esas ‘grandes fortunas’ consideran una suma de US$370 mil para arriba, un monto que más bien podría definirse como clase media. Importa mucho cómo se define el piso, a qué llamas a grandes fortunas. Para mí grandes fortunas son US$10 millones en adelante. Mi temor es que le impongan un impuesto a la clase media. La recaudación en Perú sería mínima. Los millonarios peruanos no tienen su dinero aquí”, apunta.

En tanto, el economista Jorge Zúñiga, señala que es una alternativa que se ha discutido mucho y que muy pocos países emplean porque las estructuras tributarias de cada país hacen que, prácticamente, aquel que gane más pague una cantidad mayor. “En el Perú, ganar US$125 mil, es ganar US$10 mil al mes, además, aquí se paga por el 30%, siendo un país muy por debajo del estatus de Nueva Zelanda”.

“En el caso peruano, si ganas por encima de los 220 mil soles al año, ya se estipula más del 30%. No estamos muy lejos de ese escenario. Sin embargo, la estructura social allá es distinta, los ciudadanos tienen una mejor calidad de vida, tienen un mejor sistema de salud, un mejor fondo de pensiones, el sistema de transporte público es impecable, etc. Pese a que nuestra estructura tributaria es parecida, no recibimos lo mismo”, añade Zúñiga.

Sobre el tema del sueldo mínimo, el especialista señala que quienes ganan 930 soles en nuestro país son muy pocos y que establecerlo es contraproducente, debido a que el 80% se encuentra en el sector informal, son realidades diferentes.

